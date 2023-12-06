Фальшивий адвокат виграв усі 26 справ, попри те, що ніколи не навчався на юридичному факультеті

Нещодавно кенійця було заарештовано після того, як з'ясувалося, що він видавав себе за адвоката і представляв різних клієнтів у 26 різних справах – усі з яких він виграв – попри відсутність будь-якої формальної підготовки.

Про це пише Oddity Central.

Браяна Мвенду Нагі прозвали "справжнім Майком Россом" на честь популярного персонажа із серіалу "Форс-мажори", яскравої молодої людини, якій вдається працювати у відомій юридичній фірмі та представляти інтереси клієнтів, попри відсутність будь-якого виду формальної юридичної освіти.

Порівняння виправдане, якщо врахувати, що Браяну вдалося представляти інтереси клієнтів перед суддями Апеляційного та Високого суду у 26 різних справах, вигравши кожну з них. Молодий чоловік зумів представити себе кваліфікованим адвокатом, і ніхто із суддів, у яких він колись виступав раніше, не запідозрив, що він насправді не є адвокатом. Суспільство юристів Кенії (LSK) почало підозрювати його лише після отримання скарг від справжнього адвоката на ім'я Браян Мвенда, який скаржився, що не може отримати доступ до свого облікового запису.

Браян Мвенда Нагі / Фото: Kenya Universities Student Organization

"5 серпня 2022 року Браян Мвенда Нтвіга був прийнятий до колегії адвокатів, його правильна адреса електронної пошти була зафіксована, і для нього відкрився обліковий запис на порталі адвокатів", - йдеться в пресрелізі LSK. "Ми звернулися до адвоката Браяна Мвенде Нтвіги, який підтвердив, що він не подавав заявку на отримання сертифікату практики від моменту надходження, причина в тому, що він працював у Генеральній прокуратурі і йому не був потрібний сертифікат практики".

Однак у вересні цього року, намагаючись увійти до свого облікового запису, щоб активувати свій профіль, Нтвіга зрозумів, що має неправильні дані для входу. Він зв'язався із Товариством юристів Кенії, і після внутрішнього розслідування було зроблено висновок, що хтось інший підробив обліковий запис адвоката. Цією людиною був Браян Мвенда Нагі з таким самим ім'ям. Отримавши доступ до системи, він змінив фотографію свого профілю та подав заявку на отримання сертифікату юридичної практики.

Зібравши достатньо доказів, група швидкого реагування Найробійського відділення Товариства правників Кенії заарештувала Браяна Мвенду Нагі за звинуваченням у тому, що він видавав себе адвокатом. Його ще не постали перед суддею, але його історія вже приголомшила деяких людей настільки, що кенійський магнат запропонував заплатити за нього заставу, заявивши, що вражений цією історією.

Нагадаємо, прибиральник вдав із себе дантиста і без потреби видалив чоловікові чотири передні зуби. За роботу він отримав 1000 турецьких лір.

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