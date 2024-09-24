Фальшивий лікар без освіти 20 років збільшував чоловікам пеніси: чим це закінчилося

Він почав цим займатися ще у 14 років та провів сотні процедур.

36-річний таїландець, який зізнався, що має лише 9 класів освіти, був заарештований за те, що протягом 20 років проводив процедури зі збільшення пеніса без медичної ліцензії.

Про це повідомляє Oddity Central.

Мешканець міста Самут Сахон – Кіттікорн Сонгсрі – був заарештований минулого тижня після операції в таунхаусі, де він проводив різні процедури зі збільшення пеніса протягом останніх двох десятиліть. Сонгсрі зізнався, що рекламував свої послуги в соціальних мережах і оперував щонайменше двох-трьох пацієнтів щомісяця, попри те, що не мав медичної освіти і ліцензії. Він розповів поліції, що навчився робити імплантати, коли йому було 14 років, і відтоді займається цим. На жаль, про нього владі повідомив незадоволений пацієнт, який зазнав серйозної інфекції після введення силікону.

Поліція у співпраці з чиновниками Департаменту охорони здоров'я організувала зв'язок агента під прикриттям із неліцензованим лікарем, який представився потенційним клієнтом. Коли його запросили до таунхаусу Сонгсрі на процедуру, команда офіцерів провела обшук і заарештувала фальшивого лікаря. Він зізнався, що закінчив лише Mathayom Suksa 3 (9 клас), додавши, що навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком.

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Під час допиту Кіттікорн Сонгсрі розповів слідчим, що він надавав послуги протягом останніх 20 років і що наразі він бере від 5 000 батів (150 доларів США) до 20 000 батів (600 доларів США) за процедуру. Його звинуватили в управлінні несанкціонованою медичною клінікою і наданні медичних послуг без ліцензії.

Кіттікорн Сонгсрі також зіткнувся з судовим позовом від клієнта, якому він невдало встановив силіконовий імплантат, що спричинило серйозну інфекцію та еректильну дисфункцію, яка збереглася навіть після лікування. Проте, просто дивно, що цей "лікар-самоучка" міг практикувати такі делікатні процедури протягом двох десятиліть, і ніхто не повідомляв про нього до цього останнього зловживання.

Нагадаємо, фальшивий адвокат виграв усі 26 справ попри те, що ніколи не навчався на юридичному факультеті. Він працював у суді три роки.

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