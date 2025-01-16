Фальшивого Бреда Пітта, який отримав 830 000 євро від француженки, ідентифікували (фото)

Тепер він вдає з себе Кіану Рівза.

Шахрая, який вдавав із себе голлівудського актора Бреда Пітта, щоб отримати 830 000 євро від француженки, ідентифіковано, і, можливо, він діяв не один.

Про це пише 20 Minutes.

Жертву на ім'я Енн обманом змусили надіслати гроші особі (особам), яка вдавала із себе 61-річну зірку "Бійцівського клубу".

Енн розповіла, що в той час переживала складний період у стосунках із чоловіком і відчувала, що може довіритися тому, з ким розмовляє.

Ті, хто стояв за акаунтом, просили грошей на лікування раку і надсилали штучні зображення Бреда Пітта, щоб обдурити щойно розлучену Енн і змусити її надіслати їм тисячі доларів 2023 року.

Як повідомляється, засновник Find My Scammer розшукав людей, які ошукали Енн та 33 інших жертв.

"Це було нелегко, мені довелося підняти на ноги всі свої команди, щоб швидко його знайти", - розповів Маруан Уараб в інтерв'ю виданню.

Про те, як йому вдалося ідентифікувати шахраїв, він пояснив: "Ми надіслали йому замасковане в повідомленні посилання-пастку, натиснувши на яке, він дав нам доступ до свого телефону, сам того не знаючи. Це невелика група з трьох-чотирьох досить молодих людей, яка завдає шкоди. Лише на підробленому пристрої Бреда Пітта було 34 жертви".

Шахрай вдавав із себе Бреда Пітта / Фото: TF1

Він також зміг відстежити кошти, сплачені Енн, зокрема, відправлені шахраєм на криптовалютні гаманці.

"Сьогодні він все ще активний, за винятком того, що тепер він видає себе за Кіану Рівза. Ми не знаємо, чи будуть вони діяти, але у нього є інші варіанти", - додав він.

Уараб планує передати особу (осіб), які перебувають у Нігерії, владі.

"Теоретично, ми могли б і самі піти і повернути частину вкрадених грошей, але це може принести лише проблеми для нас і Енн", - додав він.

Енн, яка є однією з багатьох жертв, після декількох місяців спілкування погодилася вийти заміж за людину або людей, які стояли за акаунтом, а також пообіцяли надсилати їй розкішні сумки від Chanel і Hermès.

Енн / Фото: TF1

Представники Пітта відреагували на цю ситуацію в заяві, в якій йшлося: "Це жахливо, що шахраї користуються сильним зв'язком між фанатами та знаменитостями. Це важливе нагадування про те, що не варто відповідати на непрохані онлайн-повідомлення, особливо від акторів, які не присутні в соціальних мережах".

За повідомленням BFM TV, Енн перебуває в клініці з важкою депресією.

Нагадаємо, в Австралії жінка вийшла заміж без власної згоди. Лише через два місяці вона дізналася, що фейкова церемонія одруження, в якій вона брала участь для трюку в соціальних мережах, насправді була справжньою.

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