Фанат Діснея відвідав усі 12 парків у світі за 12 днів: як йому це вдалося

Він покатався на всіх 216 атракціонах.
Відданий фанат Діснея відвідав усі 12 тематичних парків компанії у всьому світі за 12 днів.
Про це пише upi.com.
Натан Файршітс розпочав Disney Global Ride Challenge 8 березня у паризькому Діснейленді та завершив свою подорож у Чарівному королівстві Флориди 19 березня.
Натан відвідав Walt Disney Studios, Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea, Disneyland, Disney California Adventure, Epcot, Animal Kingdom та Hollywood Studios.
"Це було досить круто і трохи сюрреалістично. Я досі не можу повірити, що зробив це", - прокоментував він.
Також Файршітс зазначив, що йому вдалося відвідати всі атракціони у кожному парку — всього 216.
Втім, скільки грошей він витратив, Натан не повідомив.
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