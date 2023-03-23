Фанат Діснея відвідав усі 12 парків у світі за 12 днів: як йому це вдалося

Він покатався на всіх 216 атракціонах.

Відданий фанат Діснея відвідав усі 12 тематичних парків компанії у всьому світі за 12 днів.

Про це пише upi.com.

Натан Файршітс розпочав Disney Global Ride Challenge 8 березня у паризькому Діснейленді та завершив свою подорож у Чарівному королівстві Флориди 19 березня.

Натан відвідав Walt Disney Studios, Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea, Disneyland, Disney California Adventure, Epcot, Animal Kingdom та Hollywood Studios.

Фото: upi.com

"Це було досить круто і трохи сюрреалістично. Я досі не можу повірити, що зробив це", - прокоментував він.

Також Файршітс зазначив, що йому вдалося відвідати всі атракціони у кожному парку — всього 216.

Втім, скільки грошей він витратив, Натан не повідомив.

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