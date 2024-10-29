Фанат Кріштіану Роналду проїхав 13 000 км на велосипеді, щоб зустрітися з кумиром – фото

На подорож він витратив майже сім місяців.

Чоловік майже сім місяців їхав на велосипеді з Китаю до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі своїм кумиром, футбольною суперзіркою Кріштіану Роналду.

Про це пише SCMP.

24-річний чоловік на прізвище Гонг зі східної китайської провінції Аньхой розпочав свою подорож зі свого будинку 18 березня.

Він попрямував на північ до Пекіна, а потім на захід, потім в'їхав до Казахстану з Сіньцзяну і проїхав ще шість країн зокрема, Грузію, Іран і Катар, перш ніж прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, де базується його улюблений футболіст.

20 жовтня Гонг зустрівся з Роналду перед футбольним клубом "Аль-Наср", здійснивши мрію, яку він виношував від дитинства.

Ідея поїхати на велосипеді, щоб побачити свою зірку, з'явилася у нього після того, як Роналду скасував свою поїздку до Китаю через травму в лютому.

Загалом Гонг проїхав 13 000 кілометрів, щоб побачити його. Все, що він взяв із собою – це два павербанки, намет, кухонне приладдя, одяг та деякі речі першої необхідності. У деяких країнах, де ціни на продукти харчування були вищими, він їв хліб. Для спілкування з місцевими він використовував програму-перекладач.

Фанат Роналду проїхав 13 000 км на велосипеді до кумира / Фото: Douyin

У серпні у Вірменії у нього була висока температура, і він знепритомнів на узбіччі дороги. Його доправили до лікарні на безкоштовне лікування.

Гонг сказав, що його подорож дозволила йому знайти нових друзів і зробила його більш терплячим і зрілим.

Коли він прибув до Саудівської Аравії 10 жовтня, Роналду був у Європі на матчі, але співробітники ФК "Аль-Насср" пообіцяли організувати хвилинну зустріч фаната з його кумиром.

19 жовтня інший китайський фанат Роналду на прізвисько Apple запросив Гонга на матч між "Аль-Насср" і "Аль-Шабаб", в якому також грав Роналду. Це було вперше, коли Гонг побачив, як його кумир грає в реальному житті.

Під час "казкової" хвилини, за словами китайця, Роналду потиснув йому руку, обійняв його і підписав футболку "Аль-Наср" під номером 7, а також банер, на якому були написані імена друзів Гонга і речення: "Я мрію про справжнє кохання і свободу".

Фанат Роналду проїхав 13 000 км на велосипеді до кумира / Фото: Douyin

Він опублікував відео їхньої зустрічі в Інтернеті і сказав: "Я зустрів свого героя".

Гонг сказав, що його наступним пунктом призначення буде рідне місто Роналду в Португалії.

Нагадаємо, співачка Шакіра розлютилася на фаната просто під час концерту і втекла зі сцени. Інцидент потрапив на відео.

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