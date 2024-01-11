Фанат Metallica набив рекордну кількість тату, присвячені гурту – фото

Маючи 43 татуювання Metallica, 33-річний Том Енгельбрехт із Норвегії встановив рекорд за кількістю татуювань, присвячених одному гурту.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

"Від моєї кісточки до коліна - це історія Metallica: обкладинки альбомів, обкладинки DVD, листи, вирізки з газет і деякі тексти пісень", - пояснив Том.

Том Енгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

Його стегно вкрите портретами всіх учасників гурту від 1983 року, а його рука прикрашена черепами з обкладинок платівок та офіційних футболок.

Том Енгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

Інші татуювання Тома містять тексти пісень на його ребрах, під ними ще декілька черепів, а на плечі — ноти з пісні Fade to Black.

Том Енгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

Загалом, за оцінками Тома, він витратив понад 250 000 крон (24 100 доларів США). Він каже, що припинив рахувати, але наголошує, що татуювання коштували своїх грошей.

Том — великий шанувальник геві-металу, але Metallica — єдиний гурт, який, на його думку, заслуговує на постійне місце на його шкірі.

За своє життя він побував на 24 їхніх концертах і каже, що його улюбленим, ймовірно, було шоу у Бергені 2015 року, хоча ще одним претендентом є концерт 2009 року, під час якого він виходив на сцену та співав у мікрофон.

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"Коли ви відвідуєте стільки концертів Metallica у всьому світі, ви добре впізнаєте людей. Ви знайомитесь з людьми з усього світу", - сказав він.

Том планує їздити за туром Metallica Європою пізніше цього року, а також побачити їх на фестивалі Tons of Rock в Осло. Він сподівається зустрітися з гуртом на одному з цих концертів та продемонструвати свої рекордні татуювання.

Нагадаємо, чоловік бив боксерську грушу 55 годин і 15 хвилин поспіль та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він тренувався по вісім годин щодня.

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