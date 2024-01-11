Фанат Metallica набив рекордну кількість тату, присвячені гурту – фото

Він збирається особисто показати їх рокерам.
Маючи 43 татуювання Metallica, 33-річний Том Енгельбрехт із Норвегії встановив рекорд за кількістю татуювань, присвячених одному гурту.
Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
"Від моєї кісточки до коліна - це історія Metallica: обкладинки альбомів, обкладинки DVD, листи, вирізки з газет і деякі тексти пісень", - пояснив Том.
Його стегно вкрите портретами всіх учасників гурту від 1983 року, а його рука прикрашена черепами з обкладинок платівок та офіційних футболок.
Інші татуювання Тома містять тексти пісень на його ребрах, під ними ще декілька черепів, а на плечі — ноти з пісні Fade to Black.
Загалом, за оцінками Тома, він витратив понад 250 000 крон (24 100 доларів США). Він каже, що припинив рахувати, але наголошує, що татуювання коштували своїх грошей.
Том — великий шанувальник геві-металу, але Metallica — єдиний гурт, який, на його думку, заслуговує на постійне місце на його шкірі.
За своє життя він побував на 24 їхніх концертах і каже, що його улюбленим, ймовірно, було шоу у Бергені 2015 року, хоча ще одним претендентом є концерт 2009 року, під час якого він виходив на сцену та співав у мікрофон.
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"Коли ви відвідуєте стільки концертів Metallica у всьому світі, ви добре впізнаєте людей. Ви знайомитесь з людьми з усього світу", - сказав він.
Том планує їздити за туром Metallica Європою пізніше цього року, а також побачити їх на фестивалі Tons of Rock в Осло. Він сподівається зустрітися з гуртом на одному з цих концертів та продемонструвати свої рекордні татуювання.
Нагадаємо, чоловік бив боксерську грушу 55 годин і 15 хвилин поспіль та потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він тренувався по вісім годин щодня.
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