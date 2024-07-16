Фанат тату забив майже все тіло чорнилами та приголомшив, який вигляд мав до перевтілення – фото

За останні чотири роки він зазнав трансформації і його зовнішність кардинально змінилася.

Чоловік, який перетворив своє тіло на полотно для татуювань, приголомшив фото до і після трансформації.

Чотири роки тому користувач Instagram під ніком @inkcroalpha носив світлу зачіску з акуратною борідкою, на відміну від сьогоднішнього дня. Сьогодні він розмалював кожен сантиметр свого тіла, навіть зробив собі червоне татуювання на очах – процедура, яка пов'язана з багатьма ризиками.

Він поділився фотоколажем із підписом: "Я думаю, що це порівняння не потребує слів... 2020 проти 2024. Ваша зовнішність – це відображення ваших думок і почуттів, але, перш за все, ваших бачень! Ніколи не припиняйте гнатися за ними, як гепард...".

Чоловік показав, який вигляд мав без тату / Фото: instagram.com/inkcroalpha

Назвавши свій новий образ "відродженням", користувач Instagram, безумовно, привернув до себе увагу, а його допис зібрав безліч лайків і коментарів. Один з шанувальників написав: "Він все ще залишається прекрасним чоловіком, попри його трансформацію. Я приймаю його таким, яким він є". Інший написав: "Дуже хотілося б дізнатися вашу історію". А третій похвалив: "Зараз ти маєш набагато гарніший вигляд, мій хлопчику!".

Але не всі були у захопленні від його зовнішності: "Мені його так шкода", "Що змусило тебе зробити себе таким?", "Чому? Просто чому?".

Нагадаємо, жінка з унікальними ногами зробила чудернацькі тату. Вона народилася з незвичайними пальцями ніг.

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