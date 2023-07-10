Фанати крабових паличок відмовилися від них, побачивши, як і з чого вони зроблені – відео

Завод із виробництва крабових паличок, який розташований у Таїланді, показав їхній процес виготовлення.

Відповідне відео з'явилося на Reddit.

Для приготування беруть шматки замороженої риби, найчастіше це минтай, який подається в машину для подрібнення. Потім до суміші додаються інші інгредієнти, зокрема пшениця і яєчний білок, після чого вона збивається за допомогою великого синього диска, що обертається.

При цьому утворюється густа липка речовина, що нагадує шпалерний клей або глину як за консистенцією, так і за кольором. Це подається до машини для виробництва довгої одинарної смуги. Потім ці смужки скручують разом, ніби роблячи мотузку, яку потім подрібнюють, щоб створити текстуру краба або лобстера.

Крабове м'ясо проходить низку процесів, перш ніж фарбується в червоний та білий кольори. Шматочки нарізаються до потрібної довжини і все готово.

Деяких глядачів не надто потішив процес виготовлення крабових паличок. Юзери відмовилися від них, побачивши, як і з чого вони зроблені. Про це вони написали у коментарях.

Єдиний інгредієнт, який я зміг визначити, це лід

Я ніколи більше не куплю це! Дякую, що розплющили мені очі!

Я завжди думав, що це огидно, тепер я знаю, що це так

Дивитися, як готуються оброблені продукти, справді відштовхує

Нагадаємо, чоловік показав реальність ночівлі у "зоні смерті" на Евересті. Це область на висоті понад 8000 метрів, де кисню так мало, що тіло починає повільно вмирати.

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