Фанатик екстремальних модифікацій кастрував себе та покрив 100% шкіри тату: фото до і після

Фанат екстремальних модифікацій тіла розповів, що витратив цілі статки на свою трансформацію, під час якої він видалив свої яєчка.

Про це пише dailystar.co.uk.

Інженер Спорус Мейс каже, що він витратив понад 50 тисяч доларів на зміну зовнішності.

А розпочалося все ще в 11 років, коли француз побачив обкладинку альбому Rolling Stones – Tattoo You, яка вплинула на нього. Тоді він почав експериментувати з тимчасовими пірсингами у вухах, соску та носі, які він міг приховати. У 12 років він робив саморобні тату, а в 16 – набив своє перше "справжнє" татуювання пантери на правому плечі.

Спорус до модифікацій:

Спорус до модифікацій / Фото: mediadrumimages/Sporus Meijs

Його найекстремальнішою операцією було повне видалення яєчок та мошонки 2015 року.

53-річний Спорус вважає, що його тіло - це полотно, що відображає тонкий баланс між основними елементами його сексуальності та релігії.

Він сказав: "Підлітком я ввібрав у себе все, що я бачив і читав про племінні ритуали, татуювання і модифікації тіла. Я виявив чоловіків, які не мали статевих органів, євнухів. Коли я прочитав про хлопчика, котрого кастрували, це щось спровокувало. Я зрозумів, що це можливо, і це не просто щось із минулого, відтоді я завжди думав про це. Мені ніколи не подобалося моє тіло таким, яким воно було, я був досить невпевненим у собі та своїй сексуальності, як будь-який підліток. Я дуже щасливий і задоволений своїм тілом таким, яким воно є зараз. Я не збираюся ставати жіночнішим, це було б важко з моєю зовнішністю. Люди часто не розуміють, що існує цілий спектр між "100% жінкою та 100% чоловіком".

Спорус Мейс / Фото: mediadrumimages/@artphotographic63

Спорус описав, як його виховували, і згадав, що його дитинство було щасливим, хоч і досить консервативним. Його батьки розлучилися пізніше, і його бабуся і дідусь зробили свій внесок у його щасливе дитинство. Коли він став старшим, то зробив більше татуювань і пірсингів, що допомогло йому набути більше впевненості. Зараз у нього покрито чорнилами 100% тіла, за винятком підошов ніг.

Щодо його стосунків, то він уже 22 роки разом із коханим чоловіком.

"Гострі" стосунки ніколи не бувають нудними, і це, ймовірно, продовжує їх", - визнав він. "Мої татуювання та модифікації — це не лише візуальне вираження моєї сексуальності, а й великий внесок у наші тривалі стосунки".

Попри початкові побоювання, його партнер тепер прийняв його екстремальну модифікацію тіла.

"Що стосується модифікацій, то мій язик роздвоєний, зуби підточені, а верхні увінчані титаном, вуха обрізані, проколоті і розтягнуті, перегородка проколота шкірним перфоратором, що означає більший отвір. Мої більш інтимні модифікації – проколоті соски та пеніс, кільце у верхній частині голівки і, звичайно ж, я євнух. Найболючішою частиною тіла для мене були татуйовані кінцівки, пальці рук та ніг біля нігтьових лож, вуха і, звичайно ж, головка статевого члена, що дуже болісно. Татуювання пахв, навколо ануса і внутрішньої частини колін і стегон неприємні, але, здається, я добре впорався з болем, принаймні я можу сконцентруватися і поринути у свого роду транс, коли роблю татуювання", - поділився він.

Спорус Мейс / Фото: mediadrumimages/@lc__tattoo

Говорячи про те, як інші реагують на його вигляд, Спорус додав: "У мене хороша робота, і люди цінують мене за те, що я роблю, і я почуваюся благословенним за це. Іноді люди задають запитання, порівнюючи мене з іншими сильно татуйованими та модифікованими людьми. Я хочу наголосити, що кожна людина унікальна і має свої власні мотиви. Бути самим собою без розчарувань, мабуть, робить вас приємнішою людиною".

Тепер, даючи поради іншим, він зробив висновок: "Зважте всі "за" і "проти", але якщо ви дійсно відчуваєте, що це правильно для вас, слідуйте своєму серцю і, звичайно, дійте якомога безпечніше. Коли виникає необхідність персоналізувати своє тіло, досягнення мети зробить вас щасливішим у довгостроковій перспективі. Мій девіз: будь собою, старанно працюй, старанно грай".

Нагадаємо, найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг, вперше за два роки показав, який має вигляд. Він поділився рідкісними світлинами.

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