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Фанатка корейської культури встановила рекорд, з'ївши паличками найбільше рисових зерняток

Фанатка корейської культури встановила рекорд, з'ївши паличками найбільше рисових зерняток

Фанатка корейської культури встановила рекорд, з'ївши паличками найбільше рисових зерняток

Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Вона з'їла на 10 зерен більше, ніж попередній рекордсмен.

Спритна жінка, яка захоплюється корейською культурою, побила рекорд завдяки своїм навичкам роботи з паличками для їжі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Сумайя Хан (Бангладеш) претендує на титул рекордсменки з найбільшої кількості рисових зерен, з'їдених за одну хвилину паличками – 37, побивши попередній рекорд на 10.

Щоб отримати сертифікат, 24-річна дівчина повинна була з'їдати паличками по одній зернині за раз. Якщо на її паличках було два або більше зерен, коли вона з'їдала одне, це дискваліфікувалося, а не зараховувалося як одне зерно. Крім того, рис потрібно було нести паличками до рота, а не перекидати з миски до рота.

Сумайя Хан / © Guinness World Records
Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Сумайю заохотила до спроби встановити рекорд її колега, яка бачила попередній рекорд і знала, що вона може його побити.

Озброївшись мискою рису та своїми "зручними паличками для їжі", Сумайя зізнається, що ця спроба виявилася цілком у її компетенції. Вона їсть паличками майже всю їжу вже декілька років поспіль.

Вона розповіла: "Колись я дуже любила рамен, я була одержима раменом і обожнювала корейську культуру, тож саме тоді у мене з'явилися власні палички для їжі, і відтоді я їм ними майже всю їжу, а оскільки я бангладешка, то їм рис майже щодня".

Сумайя Хан / © Guinness World Records
Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Про досягнення рекорду вона додала: "Це відчуття сюрреалістичне, дивовижне, і всі навколо пишаються мною за те, що я наважилася на це. Я пишаюся собою за те, що зробила це, тому що це така велика річ, якої можна досягти, коли твоє ім'я відоме у світі і ти є частиною чогось такого великого, це насправді дивовижно, і я відчуваю честь, благословення, гордість і всі інші хороші речі, які я можу сказати про це".

Сумайя сказала, що одного дня вона, можливо, спробує побити ще декілька рекордів, але наразі вона задоволена своїм званням.

Нагадаємо, чоловік підкорив вершину Евересту, не виходячи з власного будинку. Він фінішував майже через 23 години.

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