Фанатка корейської культури встановила рекорд, з'ївши паличками найбільше рисових зерняток

Спритна жінка, яка захоплюється корейською культурою, побила рекорд завдяки своїм навичкам роботи з паличками для їжі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Сумайя Хан (Бангладеш) претендує на титул рекордсменки з найбільшої кількості рисових зерен, з'їдених за одну хвилину паличками – 37, побивши попередній рекорд на 10.

Щоб отримати сертифікат, 24-річна дівчина повинна була з'їдати паличками по одній зернині за раз. Якщо на її паличках було два або більше зерен, коли вона з'їдала одне, це дискваліфікувалося, а не зараховувалося як одне зерно. Крім того, рис потрібно було нести паличками до рота, а не перекидати з миски до рота.

Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Сумайю заохотила до спроби встановити рекорд її колега, яка бачила попередній рекорд і знала, що вона може його побити.

Озброївшись мискою рису та своїми "зручними паличками для їжі", Сумайя зізнається, що ця спроба виявилася цілком у її компетенції. Вона їсть паличками майже всю їжу вже декілька років поспіль.

Вона розповіла: "Колись я дуже любила рамен, я була одержима раменом і обожнювала корейську культуру, тож саме тоді у мене з'явилися власні палички для їжі, і відтоді я їм ними майже всю їжу, а оскільки я бангладешка, то їм рис майже щодня".

Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Про досягнення рекорду вона додала: "Це відчуття сюрреалістичне, дивовижне, і всі навколо пишаються мною за те, що я наважилася на це. Я пишаюся собою за те, що зробила це, тому що це така велика річ, якої можна досягти, коли твоє ім'я відоме у світі і ти є частиною чогось такого великого, це насправді дивовижно, і я відчуваю честь, благословення, гордість і всі інші хороші речі, які я можу сказати про це".

Сумайя сказала, що одного дня вона, можливо, спробує побити ще декілька рекордів, але наразі вона задоволена своїм званням.

Нагадаємо, чоловік підкорив вершину Евересту, не виходячи з власного будинку. Він фінішував майже через 23 години.

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