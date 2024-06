Фанатка Мадонни зробила рекордну кількість татуювань на честь культової співачки – фото

Віддана фанатка Мадонни встановила світовий рекорд своїми татуюваннями, присвяченими співачці.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Із 18 портретами суперзірки, набитими чорнилом, Тара Беррі (США) офіційно має найбільше татуювань культової артистки на тілі (жіночому). На це її надихнула не лише любов до Мадонни, а й попередня рекордсменка Ніккі Паттерсон (Велика Британія), яка утримувала цей титул з 15 татуюваннями репера Емінема.

Тара з Топіки, штат Канзас, почала робити татуювання найбільш продаваної жінки-рекордсменки у світі ще 2016 року. У той час Мадонна шукала шанувальників з татуюваннями на честь неї для знімань у кліпі, і Тара сподівалася потрапити до кадру. Вона також сподівалася взяти участь у конкурсі на найкраще татуювання на тату-конвенції в Канзас-Сіті після того, як зробить татуювання на місці, але, на жаль, не встигла зробити ні те, ні інше. Але це був початок чогось особливого.

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

Тара, яка працює в компанії мобільного зв'язку, розповіла: "Більшість татуювань були зроблені протягом шести місяців. У мене вже було два портретних тату Мадонни, коли я прочитала про людину, яка на той час мала 15 татуювань Емінема і була рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Тієї ночі я вирішила, що піду на рекорд, і зв'язалася з майстром, а він сказав: "Якого біса, давай зробимо це".

За підрахунками Тари, вона витратила на татуювання до 110 годин і понад $9 800.

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я просила, позичала, домовлялася, робила все, щоб просунутися в цьому процесі", - розповіла Тара.

Хоча її мама була "приголомшена" її малюнками, Тара сказала, що її друзі вважали їх "дуже крутими". І коли вона виходить на вулицю, до неї теж прикута велика увага. Вона пояснила: "На мене часто витріщаються і задихаються. Різні люди торкаються моїх рук або запитують, чи можна, деякі хапають мене за руку з великим ентузіазмом. Я вітаю все це".

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

Татуювання Тари зображують Мадонну протягом багатьох років, від ранніх днів її кар'єри у 1980-х до більш сучасних образів. У неї навіть є татуювання зі знаменитим поцілунком Мадонни з Брітні Спірс на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2003 року.

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча більшість людей миттєво впізнають Мадонну, Тара каже, що іноді люди плутають її татуювання з татуюваннями Сінді Лопер, Кеті Перрі, Дженніфер Еністон і Мерилін Монро.

Вона додала: "Багато, багато людей запитують, чи можна сфотографувати і зняти на відео мої руки. Я з радістю це роблю. Реакція, яка мене дуже здивувала – це коли Мадонна відновлювалася після того, як минулого року опинилася на межі життя і смерті, в той самий час, коли я була в Нью-Йорку на сімейних канікулах. Я була біля резиденції Мадонни на Верхньому Іст-Сайді, фотографувала її, і один з її сусідів, що вигулював свого собаку, прокоментував мої татуювання і сказав, що я, мабуть, багата. Мені це здалося іронією, адже я перебувала в одному з найдорожчих поштових індексів і отримала таку реакцію. Я проста продавчиня".

Тара Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

Тара фанатіє від Мадонни ще відтоді, як альбом Borderlin" 1983 року став великим хітом. Її улюблені пісні – Vogue, Dress You Up та Iconic, а якщо говорити про альбоми, то найбільше вона любить слухати True Blue та Confessions on a Dance Floor.

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

Дізнавшись, що вона претендує на рекорд, Тара сказала: "Я все ще шокована, я дійсно ніколи не думала, що отримаю його. Я очікувала поганих новин, коли дізналася про це електронною поштою. Я просто ще не встигла це усвідомити. Я так сильно цього хотіла і зробила все можливе, щоб отримати його. Вплив Мадонни на мене та її справжніх шанувальників незмірний. Через невблаганну рішучість, пристрасть і відчуття того, що правильно, світ назавжди змінився!".

Тату Тари Беррі / Фото: guinnessworldrecords.com

