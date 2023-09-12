Фани онлайн-трансляцій допомогли врятувати життя змученому туристу, який заблукав на Алясці – відео

Глядачі прямої трансляції допомогли врятувати туриста у національному парку Аляски.

Про це повідомляє Washington Post.

Вдень 11 вересня за місцевим часом онлайн-глядачі увімкнули пряму трансляцію камери Dumpling Mountain, сподіваючись побачити бурих ведмедів у національному парку та заповіднику Катмай. Натомість вони могли бачити лише схил гори, оповитий густим туманом. Місце події являло собою один із найвіддаленіших парків у Сполучених Штатах, куди можна дістатися лише літаком або човном, тому було несподіванкою, коли мокрий турист увійшов у кадр і зупинився перед камерою.

Турист загубився на Алясці / Фото: скриншот з відео

За словами коментаторів, він декілька разів говорив "загубився" та "допоможіть мені".

"На камері хтось засмучений", — написав один із глядачів у коментарях до трансляції.

Глядачі повідомили співробітників Explore.org, які, зі свого боку, сповістили своїх партнерів у Службі національних парків. За декілька годин пошуково-рятувальна група знайшла мандрівника, який потрапив у вітряну та дощову погоду за поганої видимості, та супроводила його до безпечного місця.

Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371 — explore.org (@exploreorg) September 6, 2023

"Звичайно, це був перший випадок ведмежих камер", - сказав Майк Фітц, натураліст Explore.org.

Похід до вершини гори описується як "помірковано напружений". Це підіймання висотою понад 245 м на відстань понад 2,5 км від табору Брукс, куди відвідувачі з усього світу приїжджають ловити рибу та спостерігати за бурими ведмедями парку. Щоб піднятися на вершину гори, потрібно пройти ще 7 км без стежки.

У Мережі глядачі спостерігали, як рейнджери виходять із туману, знаходять мандрівника та допомагають йому спуститися з гори. У коментарях у живому чаті, а також у групі Facebook юзери висловили своє захоплення.

Я плачу, бо відчуваю таке полегшення. Вперше я помітив цього мандрівника близько 3,5 години тому. Ці рейнджери швидко туди дісталися!

Щаслива, що його врятували

Як і в решті парку, на горі Дамплінг немає стільникового зв'язку. А там, де турист загубився, теж не було притулку. Навколо гірської камери немає дерев, лише високогірна тундра. На щастя, це полегшило виявлення великої вежі камери, сонячних батарей, радіоантени та вітряної турбіни.

Камери прямої трансляції Explore.org у Катмаї найбільш відомі тим, що знімають кадри здорової популяції бурих ведмедів у цьому районі. З кінця весни до початку осені глядачі у всьому світі дивляться, як ведмеді поїдають лосося перед сплячкою. Кількість глядачів семи камер парку різко зростає під час Тижня гладкого ведмедя.

Нагадаємо, чоловік, який шукає дружину, влаштував побачення з сотнею жінок з усіх 50 штатів Америки. Він мав безліч побачень у різних містах, але поки що не знайшов "ту особливу".

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