Феншуй у кухні: п’ять способів притягнути здоров’я і добробут в оселю

Кухня по феншуй для здоров’я / © pexels.com

Реклама

У китайській метафізиці кухня символізує здоров’я, стабільність і життєву силу. Тут продукти перетворюються на енергію для організму, а гармонійний простір стимулює позитивні зміни у житті. Безлад та захаращеність навпаки створюють застій енергії Ці і можуть призводити до втоми, роздратування та фінансових втрат.

Стихії Вогню (плита) та Води (мийка, холодильник, посудомийна машина) повинні бути в балансі. Якщо вони конфліктують, у будинку з’являється напруга. Коли ж простір гармонійний — мешканці відчувають спокій і приплив сил.

Де краще розташувати кухню

Феншуй радить не ставити кухню у центрі оселі. Центральна зона — серце дому, і присутність плити там може дестабілізувати енергетику, що символічно призводить до фінансових втрат.

Реклама

Небажано, щоб кухня була прямо навпроти вхідних дверей: енергія вхідного потоку одразу спрямовується до місця приготування їжі, «вимиваючи» ресурси. Оптимальні варіанти — тильна частина будинку, південь, схід або південний схід.

Плита та робочі зони

Плита — головний генератор енергії Вогню та символ достатку. Її краще розташовувати біля стіни та в «командній позиції»: під час готування ви повинні бачити вхід, не повертаючись спиною. Якщо планування обмежене, виручать дзеркала або відбивні поверхні, які допомагають контролювати простір.

Важливо дотримуватися дистанції між плитою, мийкою та холодильником (мінімум 50 см). У маленьких кухнях для гармонізації можна додати елемент Дерева — дерев’яну дошку або рослину.

Рослини як посередники енергій

Живі рослини допомагають балансувати стихії. Ідеально підійдуть ті, що символізують добробут:

Реклама

Товстянка (грошове дерево) — накопичує енергію та символізує багатство. Заміокулькас (доларове дерево) — невибагливе та витривале, підходить для будь-якої кухні.

Колірна палітра

Для кухні варто обирати світлі природні відтінки:

Білий — чистота та порядок;

Бежевий і пісочний — стабільність і надійність;

Світло-зелений — оновлення і ріст.

Насичений синій і чорний можуть пригнічувати Вогонь плити, а яскраві червоні або помаранчеві акценти краще використовувати у деталях: посуді, текстилі, декорі.

Порядок і світло

Чистота та порядок — ключ до вільного руху Ці. Захаращені стільниці, брудний посуд та зіпсовані продукти створюють енергетичні «корки». Регулярно проводьте ревізію шаф і позбавляйтеся старих або тріснутих речей.

Освітлення активує енергію. Природне світло — найкраще, але за його нестачі варто створити багаторівневу систему: люстра плюс локальні підсвітки над робочими зонами. Блискучі фасади та хромовані деталі допомагають розподілити позитивні імпульси по кухні.