Фермер роздав 350 тисяч євро незнайомцям заради раю: що відомо

В Ірландії суд призначив тимчасового опікуна фермеру, який продав свою власність і роздав більшість отриманих грошей бідним.

Про це повідомляє RTE.

Чоловік, якому близько 40 років, продав свою ферму за 600 тисяч євро (приблизно 28 830 000 гривень) і до травня минулого року на двох банківських рахунках залишилося лише 288 000 євро. А від 6 травня 2024-го банківський рахунок чоловіка зменшився до 250 000 євро.

Чоловік, ім’я якого не розголошується, стверджує, що почув від Бога послання: якщо він віддасть усе, що має, то на нього чекає місце в раю. Взявши ці слова близько до серця, фермер продав свою нерухомість і почав активно роздавати кошти.

Як повідомив суддя Вищого суду Ірландії Майкл Тумі, нещодавно фермер передав 1000 євро готівкою безхатній жінці, яку випадково зустрів. Його банківські рахунки стрімко порожніють.

Адвокатка Кетрін Келлегер заявила в суді: «Його рахунки буквально втрачають гроші. Сьогодні вранці мені зателефонували і повідомили, що на одному з рахунків зараз є овердрафт у розмірі 65 000 євро. За декілька тижнів він додатково роздав близько 38 тисяч євро».

З усього прибутку після продажу ферми в чоловіка залишилось лише 250 тисяч євро. За словами адвокатки, фермер, вочевидь, був готовий роздати останні кошти, щоби заслужити рай.

На прохання представників державного агентства Health Service Executive, Келлегер звернулась до суду з клопотанням про призначення опікуна ad litem, аби захистити фермера від наслідків його надмірної щедрості.

Опікун ad litem — це незалежна особа, яку суд призначає для тимчасового представлення інтересів особи, неспроможної самостійно себе захистити під час розгляду справи. З огляду на надані докази, суддя Тумі погодився на призначення опікуна і надав йому право вживати всіх необхідних заходів на захист чоловіка.

Наступне засідання суду відбудеться у вересні. До того часу, згідно з рішенням, ім’я фермера залишається під забороною розголошення.

