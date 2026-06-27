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Австрійський винахідник Рудольф Шаубах протягом трьох років працював над незвичайним захисним спорядженням для овець. Він створив спеціальну «кольчугу», яка, за його словами, має захищати тварин від нападів вовків.

Про це пише Oddity Central.

Мешканець міста Філлах на півдні Австрії вирішив розробити такий захист через збільшення кількості нападів вовків у його країні та сусідній Німеччині.

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Після трьох років роботи Шаубах представив прототип, який почав випробовувати на фермах в Австрійських Альпах. Однак його винахід швидко спричинив суперечки серед фермерів та фахівців із тваринництва.

Ідея австрійця полягала у створенні легкого захисного покриття, яке б не заважало вівцям нормально рухатися, їсти та вести звичний спосіб життя, але водночас могло б захистити їх від укусів хижаків.

Шаубах розробив пластикову сітку, вкриту гострими шипами. За його задумом, якщо вовк спробує вкусити вівцю, він відчує біль і більше не повторить спробу.

«Вовк — розумна тварина, я не вірю, що він спробує вкусити вівцю вдруге», — сказав винахідник австрійським журналістам.

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Захисне спорядження для овець

Втім, реакція громадськості та багатьох вівчарів виявилася переважно негативною. Критики заявили, що така «кольчуга» може бути не лише дорогою, а й неефективною у реальних умовах.

Рене Крюгер із міста Версбе, який утримує близько 1000 овець, назвав ідею Шаубаха «непрактичною» та потенційно шкідливою для тварин.

За його словами, з часом овеча вовна може заплутуватися у пластиковій сітці. Крім того, він вважає, що вовки можуть просто змінити тактику та атакувати інші частини тіла тварини, наприклад ноги чи голову.

Скептично до винаходу поставилася й Джина Срампе з Асоціації сільськогосподарського вирощування Нижньої Саксонії. Вона зазначила, що така система навряд чи може бути економічно вигідною, адже фермерам було б складно забезпечити подібним захистом сотні або навіть тисячі овець.

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Попри критику, Рудольф Шаубах продовжує захищати свій винахід. Він заявляє, що багато людей оцінюють його ідею лише за фотографіями, не випробувавши її на практиці.

Водночас сам винахідник ще не перевіряв, як «кольчуга» працюватиме під час реального нападу вовка. Проте він уже одягав її на овець і стверджує, що одна тварина носила захисну сітку декілька днів без проблем — нормально рухалася та харчувалася.

Через суперечки навколо винаходу Шаубах припинив випробування своєї «кольчуги» в Австрії та зараз шукає можливість протестувати її в іншому місці.

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