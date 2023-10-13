Фермер виростив найбільшого у світі гарбуза: його вага приголомшує (фото)

На нього чоловік витратив 15 000 доларів.

Гарбуз фермера з Міннесоти, США, побив світовий рекорд на зважуванні в Каліфорнії.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Овоч зайняв перше місце на 50-му щорічному чемпіонаті світу в Гаф-Мун-Бей. Його вага 1246,9 кг.

Тревіс Гінгер назвав рекордсмена Майклом Джорданом. Гарбуз приблизно в 180 разів більше звичайного і його вистачить, щоб спекти понад 1600 пирогів.

Найбільший гарбуз у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Раніше він вигравав 2022 року з гарбузом на ім'я Маверік вагою 1161 кг, а 2020 року - з овочем вагою 1065 кг на ім'я Тайгер Кінг.

Попередні гарбузи Гінгера побили національні рекорди, але його остання робота потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Фермер сказав, що годування та догляд за Майклом Джорданом коштували йому приблизно 15 000 доларів з моменту його посадки 10 квітня.

Найбільший гарбуз у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Чоловік отримав приз у розмірі 30 тисяч доларів. Гроші він планує витратити на вирощування наступного гарбуза-рекордсмена.

Нагадаємо, нещодавно садівник з Великої Британії виростив гігантську цибулину, вагою 8,97 кг. Овоч побив світовий рекорд.

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