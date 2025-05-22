Скарб належить державі

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Французький фермер Мішель Дюпон натрапив на золото просто на своєму полі — побачив блискучі уламки у глині й зрозумів, що це золоті самородки. Виявилося, що скарб містив 150 тонн золота. Але радість була недовгою: держава одразу втрутилася, адже згідно із французьким законодавством, усі природні ресурси належать державі, навіть якщо їх знайшли на приватній землі.

Про це йдеться у матеріалі lagradaonline.

Жодної компенсації фермер не отримав. Ба більше, йому навіть заборонили продовжувати розкопки до повного аналізу вмісту надр. Крім того, постало питання екології та охорони історичної спадщини, адже потенційний видобуток може зашкодити довкіллю.

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Де лежали золоті скарби на 4 мільярди євро

Золото було виявлено у регіоні Овернь-Рона-Альпи, поблизу Швейцарії та Італії — місцевість славиться своєю природною красою. Екологи та мешканці занепокоєні — будь-яке порушення екосистеми або забруднення можуть мати серйозні наслідки.

За оцінками, у землі може бути до 150 тонн золота, що дорівнює щонайменше 4 мільярдам євро. Проте потенційний видобуток упирається не стільки у вигоду, скільки в екологічні ризики.

Франція наразі не має діючих золотих шахт на своїй території, хоча володіє одними з найбільших у світі запасів золота — 2 436 тонн (4-те місце у світі після США, Німеччини та Італії). Більшість ресурсів надходять із заморських територій — наприклад, з Нової Каледонії чи Західної Африки.

Випадок із фермером знову підняв стару дилему: екологія чи економіка?

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«З одного боку — багатство, з іншого — природа. Можливе відкриття першої золотоносної шахти у Франції створює нові перспективи, але й виклики. Що важливіше: зберегти довкілля чи отримати прибуток?» — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, археологи виявили посудини з медом, якому понад 5000 років.

Розкопки проводили у Єгипті, Греції та Грузії.

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