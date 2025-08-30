Садівник виростив найбільший у світі баклажан: його вага і розмір приголомшують (фото)

Реклама

У Пенсильванії, США, було визнано найважчий баклажан, вага якого дорівнює вазі середньої домашньої кішки.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, вага цього гігантського баклажана склала 3,969 кг і була підтверджена експертами з гігантських фруктів та овочів з Great Pumpkin Commonwealth.

Цей надзвичайно великий плід, діаметр якого в середині становить 78,7 см, був вирощений мешканцем міста Гаррісон-Сіті Еріком Гунстромом (США). Хоча він вирощує баклажани лише протягом трьох років, він розповів, що вирощування гігантських овочів загалом є його пристрасним захопленням вже протягом тривалого часу.

Ерік Гунстром і його баклажан / © Guinness World Records

«Моє захоплення конкурентним вирощуванням почалося з гігантських гарбузів майже два десятиліття тому», — пояснив Гунстром. «Мій особистий рекорд з гарбузами — 1090,8 кг 2022 року».

Наразі рекорд найважчого гарбуза становить 1246,9 кг і належить американському садівникові-екстремалу Тревісу Гінгеру, як було оцінено 9 жовтня 2023 року.

«Протягом багатьох років я вирощував безліч різних овочів для змагань, — продовжив Гунстром, — від баклажанів до кабачків. Буквально від А до Я і все, що між ними».

19 серпня Гунстром представив на оцінку два баклажани. Неймовірно, але обидва побили світовий рекорд, причому трохи менший з них все одно важив 3,900 кг – це приблизно в 12 разів більше, ніж типовий баклажан, який можна знайти в супермаркеті.

Ерік Гунстром / © Guinness World Records

Гунстром, який планує зробити копію свого рекордного баклажана для нащадків, був шокований, коли побачив результати зважування: «З усіх людей на планеті, які вирощували баклажани, я виростив найбільший баклажан, який коли-небудь існував на Землі. А потім виростити два світові рекорди, зібрати їх і зважити одночасно... Це відчуття, яке кожна людина повинна відчути хоч раз у житті!».

Баклажан-рекордсмен / © Guinness World Records

Ця історія успіху в садівництві відбулася попри серйозні погодні перешкоди 2025 року, як розповів садівник з Пенсильванії: «За всі роки мого садівництва це був, мабуть, найважчий рік з точки зору складних погодних умов. Сезон розпочався з дуже вологих і холодних температур, які тривали до червня. Потім раптом, ніби хтось натиснув на вимикач, і температура миттєво піднялася на 10 градусів, що призвело до дуже спекотного і вологого літа. У нас було багато справді сильних штормів, які проносилися та залишали по декілька сантиметрів за раз. Чесно кажучи, я не думав, що ці рослини переживуть холодну та вологу погоду на початку сезону. Якось їм вдалося це зробити, і вони виросли, виросли і дали два баклажани, які побили світовий рекорд!».

