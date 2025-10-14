ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
741
1 хв

Фермер залишився без картоплі через чутки у селі: чоловік шокований

У фермера через чутки про “акцію” вкрали 150 тонн картоплі.

Ігор Бережанський
Ігор Бережанський
У фермера поцупили картоплю через чутки у селі / © www.freepik.com/free-photo

У Польщі сталась курйозна ситуація: через чутку, що фермер безкоштовно роздає картоплю, чоловік втратив урожай.

Про це це пише польське видання wprost.pl.

У суботу, 11 жовтня, в одному із сіл у Підкарпатському воєводстві хтось поширив чутку, що фермер нібито віддає картоплю безкоштовно — достатньо приїхати, завантажити, скільки вміститься на причіп, і поїхати.

Однак виявилося, що власник картоплі — Пьотр Грита взагалі не оголошував про таку «акцію». Це був його урожай і він не мав наміру віддавати його «задарма». Коли чоловік приїхав на своє поле, то був шокований — весь його урожай, а це 150 тонн, вкрали. Збитки він оцінив у 60 тисяч злотих (понад 681 тисяча гривень).

«Хтось вкрав мою картоплю. Сторонні особи почали її забирати. Прошу повернути урожай або знайти інше, добровільне рішення цієї справи», — сказав польський фермер.

Потерпілий має 68 років. Він зізнається, що «ніколи в житті не стикався з чимось подібним». Він пригрозив звернутись до правоохоронців, якщо йому не повернуть картоплю або ж не заплатять за неї.

Наразі кілька осіб вже зв’язалися з чоловіком. Вони повернули йому картоплю або запропонували іншу форму компенсації. Вони також розповіли, що не планували грабувати фермера, а просто «повелися» на чутки.

Нагадаємо, на кордоні з ЄС знищили партії українських яєць.

741
