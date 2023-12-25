Фермер замилував величезними зображеннями котів на рисових полях – фото

Він сподівається залучити туристів та любителів вусанів.

Тайський фермер Таньяпонг Джайкхам і команда робітників посадили саджанці в різних місцях поля в північній провінції Чіанграй, щоб зобразити мультиплікаційних котів.

Про це пише Reuters.

Так команда сподівається залучити туристів та любителів цих тварин.

"Ми очікуємо, що десятки тисяч людей прийдуть подивитися на мистецтво на рисових полях", - сказав він.

Зокрема, на знімку, зробленому з повітря, видно кота, який спить та обіймає рибу, щоб проілюструвати традиційне прислів'я про достаток.

Фермер вирощує рис, створюючи милі зображення котів / Фото: reuters.com

За словами Таньяпонга, цей процес заснований на координатах GPS, щоб розташувати саджанці так, як зазначено в початковому ескізі художника. Він зазначив, що рослини змінюють відтінок у міру росту.

"Дуже важливо розташувати їх точно, і згодом рис поступово змінюватиме відтінки", — додав він. На фінальному етапі збирання рисова солома перетвориться на портрет Купера, кота, яким вона була змодельована.

Фермер вирощує рис, створюючи милі зображення котів / Фото: reuters.com

На околицях будуються оглядові вежі, щоб відвідувачі могли побачити витвори мистецтва, засновані на тайській приказці: "У воді є риба, а на полях — рис".

Фермер вирощує рис, створюючи милі зображення котів / Фото: reuters.com

Таїланд, другий за величиною експортер зерна у світі після Індії, планує цього року відвантажити 8,5 мільйона метричних тонн.

"Раніше рис в основному розглядався як предмет споживання", - сказав Таньяпонг. "Такий підхід дозволяє нам розвивати туризм та сільське господарство одночасно".

Нагадаємо, жінка врятувала кошеня, що замерзло у снігу, зігрівши його феном. Вона залишила його собі та назвала Мімі.

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