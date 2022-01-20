Фермери скаржаться на власників собак: через неприбрані фекалії худоба втрачає ненароджених телят

Худоба заразилася неосперозом — захворюванням, спричиненим паразитом, який поширюється через фекалії собак.

У Нью-Форесті (Велика Британія) фермери скаржаться на власників собак, які не прибирають фекалії за своїми улюбленцями. Через забруднену траву худоба втрачає ненароджених телят.

Про це інформує Іndependent.

Фермер Том Гулд із Нью-Фореста випасав 38 голів великої рогатої худоби, але 18 корів втратили своїх телят. Як виявилося, худоба заразилася неосперозом — захворюванням, спричиненим паразитом, який поширюється через фекалії собак.

Гулд сказав, що такі втрати значно зашкодять його бізнесу, і закликав власників домашніх тварин прибирати за своїми собаками.

"Ми не зможемо збільшити розмір стада, як планували. Потрібно багато часу, щоб очистити неоспору зі стада, і це матиме ефект протягом кількох років. Також у решти корів потрібно взяти аналіз крові, щоб перевірити, чи вони також інфіковані", — розповів фермер.

Доктор Алекс Кук, ветеринар Нью-Фореста, також закликав вигулювачів собак бути більш відповідальними через потенційний вплив на велику рогату худобу та фермерів.

"Небезпека полягає в тому, що худоба буде інфікована до кінця свого життя, і поточні дослідження показують, що ймовірність повторного викидня у шість-сім разів вища", — сказав він.

Нагадаємо, що корова дременула з бійні до аквапарку, щоб покататися на водній гірці (відео).

Читайте також: