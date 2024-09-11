Фермери випадково виростили найважчу сливу у світі: фото та вага гіганта

Південноафриканські фермери Дін і Деон Барнарди виростили найважчу в світі сливу вагою 464,15 г.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Плід розміром з бейсбольний м'яч на 109,78 г важчий за попереднього рекордсмена – сливу сорту Кійо, вирощену в Японії 2021 року.

Пухка слива Барнардів була вирощена на їхній фермі Oppie Plaas Boerdery, де вони мають комерційні сливові сади площею сім гектарів.

"Вона не була вирощена для встановлення рекордів", - прокоментував Дін. "Слива-рекордсменка зірвалася з комерційного дерева, на якому було близько 150 слив. Я не робив жодних спеціальних приготувань, щоб вона виросла такою великою".

Дін і Деон Барнарди / Фото: Guinness World Records

Слива важила 480 г, коли її вперше зібрали, але втрата вологи призвела до того, що вона скинула декілька грамів.

Вона належить до сорту Autumn Treat, який Дін описує як хрусткий і солодкий на смак.

Дін і Деон вирощують сливи протягом останніх восьми років, хоча раніше нічого про них не знали. Вони також вирощують хміль, мигдаль і горіхи пекан, хоча останні два зараз замінюють сливами.

Найважча у світі слива / Фото: Guinness World Records

Сливи ростуть близько семи місяців, а цвітіння починається у вересні. Серед цьогорічного врожаю вони також знайшли ще декілька рекордсменів, вага яких коливається в межах 400-450 г.

"У нашій місцевості дуже унікальний мікроклімат, і це дуже допомагає сливам", - пояснює Дін. "Ми щороку беремо зразки ґрунту, а потім вносимо в нього те, що потрібно. У мене також є головний спеціаліст зі слив, який допомагає нам з виробництвом та якістю".

Найважча у світі слива / Фото: Guinness World Records

Дін каже, що побиття світового рекорду здається "нереальним", і тепер він націлений на вирощування першої у світі 500-грамової сливи. Він додав: "Я дуже гордий і схвильований. Це дійсно великий привілей – мати цей рекорд, і я благословенний Богом".

Нагадаємо, раніше чоловік виростив найважчий баклажан у світі. Він у дев'ять разів важчий за футбольний м'яч.

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