Фейкове весілля для Instagram виявилося справжнім: як жінка вийшла заміж без власної згоди

Вона дізналася про своє заміжжя через два місяці.

Жінка в Австралії анулювала свій шлюб після того, як зрозуміла, що фейкова церемонія одруження, в якій вона брала участь для трюку в соціальних мережах, насправді була справжньою.

Про це повідомляє BBC.

Невідома наречена сказала, що партнер переконав її взяти участь у церемонії як "жарт" для свого облікового запису в Instagram.

Вона виявила, що шлюб був справжнім лише тоді, коли він спробував використати його, щоб отримати постійне місце проживання в Австралії.

Суддя Мельбурна скасував рішення після того, як визнав, що жінку обманом змусили вийти заміж.

Дивна справа почалася у вересні 2023 року, коли жінка познайомилася зі своїм партнером на платформі онлайн-знайомств. Вони почали регулярно зустрічатися в Мельбурні, де жили на той час. У грудні того ж року чоловік освідчився жінці і вона погодилася вийти за нього заміж.

Через два дні жінка відвідала захід із чоловіком у Сіднеї. Їй сказали, що це буде "біла вечірка", де учасники будуть одягнені в білий одяг, і сказали взяти білу сукню. Але коли вони прибули, вона була "шокована" і "розлючена", не побачивши інших гостей, крім свого партнера, фотографа, друга фотографа та церемоніймейстера — згідно з її показаннями, що цитуються в судових документах.

"Тож коли я прийшла туди й не побачила нікого в білому, я запитала його: "Що відбувається?". І він відвів мене вбік і сказав мені, що організовує веселе весілля для своїх соціальних мереж, точніше, Instagram, тому що він хоче почати монетизувати свою сторінку", — розповіла жінка.

Вона сказала, що прийняла його пояснення, оскільки "він був людиною в соціальних мережах", у якого в Instagram було більш ніж 17 000 підписників. Вона також вважала, що цивільний шлюб буде дійсним лише в тому разі, якщо він укладений в суді.

Проте вона залишалася стурбованою. Жінка зателефонувала подрузі та висловила свої занепокоєння, але подруга "розсміялася" і сказала, що все гаразд, тому що, якби це було насправді, їм довелося б спочатку подати заяву про запланований шлюб, чого вони не зробили.

Заспокоївшись, жінка пройшла церемонію, де вони з партнером обмінялися весільними обітницями та поцілувалися перед камерою. Вона сказала, що була щаслива в той час "підіграти", щоб "зробити це справжнім на вигляд".

Через два місяці її партнер попросив її додати його як утриманця у своїй заяві на постійне проживання в Австралії. Обидва вони іноземці. Коли вона сказала йому, що не може, оскільки технічно вони не одружені, він потім розповів, що їхня церемонія одруження в Сіднеї була справжньою, згідно зі свідченнями жінки.

Пізніше жінка знайшла їхнє свідоцтво про шлюб і виявила повідомлення про намір одружитися, яке було подано за місяць до їхньої поїздки до Сіднея – ще до того, як вони навіть заручилися – яке, за її словами, вона не підписувала. Згідно з матеріалами суду, підпис на повідомленні мало схожий на підпис жінки.

"Я розлючена тим фактом, що я не знала, що це був справжній шлюб, і тим фактом, що він також брехав від самого початку, і тим фактом, що він також хотів, щоб я додала його в своїй заяві", — сказала вона.

У своїх свідченнях чоловік стверджував, що вони "обоє погодилися з цими обставинами" і що після його освідчення жінка погодилася вийти за нього заміж на "інтимній церемонії" в Сіднеї.

Суддя постановив, що жінка "помилилася щодо характеру проведеної церемонії" і "не надала реальної згоди на свою участь" у шлюбі.

"Вона назвала цю подію "витівкою". Для неї було цілком логічно прийняти образ нареченої, щоб підвищити достовірність відео, яке зображує юридично дійсний шлюб", — зазначив він у рішенні.

У жовтні 2024 року шлюб було розірвано.

Нагадаємо, дружина розлучається з чоловіком через її собак. Вона пожалілася, що він накоїв.

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