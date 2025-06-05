Фейковий психіатр: жінка без освіти 20 років лікувала людей

Жолія Алемі / © BBC

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У Великій Британії 62-річну Жолію Алемі засудили до нового покарання — жінку зобов’язали відшкодувати понад 406 тисяч фунтів стерлінгів (понад 22 мільйони гривень) за шахрайство у сфері медицини. Вона 20 років працювала психіатром у системі NHS, використовуючи підроблений диплом лікаря.

Про це пише BBC.

Як це стало можливим

Алемі, уродженка Ірану, в 1990-х роках виїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет. Однак навчання припинила після першого курсу. Згодом вона виготовила фальшиві документи, в яких навіть були граматичні помилки, і 1995 року надала їх до Генеральної медичної ради Великої Британії (GMC).

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Попри очевидні порушення, GMC видала їй ліцензію лікарки, скориставшись прогалинами в законодавстві, яке тоді дозволяло медикам зі Співдружності працювати без додаткових іспитів. Алемі не проходила тест PLAB, обов’язковий для іноземних лікарів.

Заробила мільйони без права лікувати

За понад 20 років у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Алемі заробила понад 1,2 мільйона фунтів. Прокуратура наголосила: вона не лише шахрайським чином витрачала державні кошти, а й могла наражати на ризик сотні пацієнтів.

Суддя Гіларі Менлі окремо закликала провести розслідування щодо того, як GMC могла прийняти настільки очевидно фальшиві документи.

Шахрайка вже у в’язниці і може провести там ще довше

Ще 2018 року Жолію Алемі вперше засудили до 5 років ув’язнення за підробку заповіту та спробу заволодіти нерухомістю і грошима померлої жінки. 2023-го суд у Манчестері виніс новий вирок — 7 років позбавлення волі за 20 епізодів підроблення документів.

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Наразі суд зобов’язав Алемі виплатити компенсацію NHS. Якщо вона цього не зробить, її термін ув’язнення буде продовжено ще на 2,5 роки.

Після скандалу GMC почала масштабну перевірку близько 3000 ліцензій лікарів-іноземців, які вони отримали в 1990-х роках.