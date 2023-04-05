Фіалка буде квітнути безперервно: допоможуть секрети поливання від досвідчених квітникарів

Кімнатна фіалка або сенполія — досить примхлива рослина, яку важко вирощувати вдома, щоб вона постійно квітнула. Однак є певні секрети, які допоможуть створити для цієї квітки ідеальні умови. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Поливання кімнатної фіалки: три основні типи

Кімнатну фіалку можна поливати кількома способами: зверху, з піддону або за допомогою гнотового поливання.

Перший, тобто звичайний, спосіб поливання квітникарі використовувати не радять, тому що розетка цієї рослини зазвичай займає весь горщик, а середину розетки заливати водою не можна. Через це може з'явитися гній і рослина з часом загине.

Найпростішим вважається поливання з піддону, але справжні професіонали вважають, що за допомогою гноту можна добитися безперервного квітіння фіалки.

Догляд за фіалками в домашніх умовах: поливання за допомогою гноту

Для такого поливання основу потрібно закласти ще під час висаджування фіалки. Але поливати квітку таким способом можна починати лише тоді, коли вона добре вкоріниться і зможе "пити" воду через гніт.

Поливання фіалки за допомогою гноту / Фото: facebook.com

Гнотом може стати звичайний шнур середньої товщини чи шматок тканини. Дуже важливо обирати штучну тварину, тому що льон чи бавовна не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, та ще й почнуть гнити у ґрунті. Також гніт можна придбати в квітковому магазині. Найпростіший спосіб — нарізати звичайні капронові панчохи на тонкі смужки.

Покрокова інструкція: як поливати фіалку

Відріжте шматок шнура довжиною 20-30 см, припаліть з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався в майбутньому. Одним кінцем потрібно обмотати коріння фіалки, а інший опустити в отвір на дні горщика (щоб діставати до води, він повинен виступати хоча б на 10 см). Перші кілька разів після висаджування горщик з квіткою потрібно потримати у воді — так фіалка навчиться "пити" через гніт. Для піддону беріть напівпрозорі чи прозорі піддони, в які з легкістю увійде горщик. Також можна брати піддони з кришкою і отвором, на які можна поставити горщик. Рідину для поливання (з добривом чи без) підливають у піддон по мірі необхідності.

Варіант використання гноту для поливання фіалки / Фото: facebook.com

Наприклад, в період вегетації або перед квітінням (коли з'явиться перша зав'язь бутонів) варто у воду додати добриво для росту. Якщо ви все зробите правильно, то ваша фіалка буде радувати пишною квітковою короною цілий рік.

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