Фіалка буде квітнути безперервно: допоможуть секрети поливання від досвідчених квітникарів

Кімнатна фіалка або сенполія — досить примхлива рослина, яку важко вирощувати вдома, щоб вона постійно квітнула. Однак є певні секрети, які допоможуть створити для цієї квітки ідеальні умови. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.
Поливання кімнатної фіалки: три основні типи
Кімнатну фіалку можна поливати кількома способами: зверху, з піддону або за допомогою гнотового поливання.
Перший, тобто звичайний, спосіб поливання квітникарі використовувати не радять, тому що розетка цієї рослини зазвичай займає весь горщик, а середину розетки заливати водою не можна. Через це може з'явитися гній і рослина з часом загине.
Найпростішим вважається поливання з піддону, але справжні професіонали вважають, що за допомогою гноту можна добитися безперервного квітіння фіалки.
Догляд за фіалками в домашніх умовах: поливання за допомогою гноту
Для такого поливання основу потрібно закласти ще під час висаджування фіалки. Але поливати квітку таким способом можна починати лише тоді, коли вона добре вкоріниться і зможе "пити" воду через гніт.
Гнотом може стати звичайний шнур середньої товщини чи шматок тканини. Дуже важливо обирати штучну тварину, тому що льон чи бавовна не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, та ще й почнуть гнити у ґрунті. Також гніт можна придбати в квітковому магазині. Найпростіший спосіб — нарізати звичайні капронові панчохи на тонкі смужки.
Покрокова інструкція: як поливати фіалку
- Відріжте шматок шнура довжиною 20-30 см, припаліть з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався в майбутньому.
- Одним кінцем потрібно обмотати коріння фіалки, а інший опустити в отвір на дні горщика (щоб діставати до води, він повинен виступати хоча б на 10 см).
- Перші кілька разів після висаджування горщик з квіткою потрібно потримати у воді — так фіалка навчиться "пити" через гніт.
- Для піддону беріть напівпрозорі чи прозорі піддони, в які з легкістю увійде горщик. Також можна брати піддони з кришкою і отвором, на які можна поставити горщик.
- Рідину для поливання (з добривом чи без) підливають у піддон по мірі необхідності.
Наприклад, в період вегетації або перед квітінням (коли з'явиться перша зав'язь бутонів) варто у воду додати добриво для росту. Якщо ви все зробите правильно, то ваша фіалка буде радувати пишною квітковою короною цілий рік.
Читайте також: