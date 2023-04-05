Фігуриста теслярка показала, як працює у крихітному бікіні, та спричинила фурор у Мережі – відео

Юзери не стримують свого захоплення.

Білявка з Г'юстона, відома в Мережі як WoodBunny та The Bikini Carpenter, спричинила фурор відео, як працює за теслярським станком.

Дівчина публікує у своєму TikTok та Instagram ролики, де постає у бікіні, демонструючи приголомшливу фігуру.

Зокрема, столярка показує, як в майстерні шліфує дерево, робить рамки та інше.

Дівчина захопилася деревообробкою ще у 5 класі. Зараз вона продає свої зроблені вручну витвори: від підставок для книг до обробних дощок для кухні.

У коментарях користувачі не стримують свого захоплення від вигляду дівчини.

Якби я був багатий, я змусив би тебе побудувати мій будинок, щоб я міг спостерігати за тобою

Мені потрібно побудувати ганок, а я живу в квартирі!

Бікіні та електроінструменти – оце так поєднання! Вау

Втім, чимало юзерів переймаються щодо безпеки WoodBunny та закликають її тримати подалі декольте від небезпечного обладнання і носити захисний одяг.

Де ваші засоби індивідуального захисту?

Одягніться, леді, ви поріжете бюст!

Де, бл**ь, ваші захисні окуляри? Одяг також неправильний, чорт!

Нагадаємо, мешканка Канади показала прикраси, які робить зі сперми чоловіків. На рік вона заробляє 405 тисяч доларів.

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