Філери для збільшення пеніса: що відомо про нову процедуру та ціна

Чоловік у спальні / © Credits

Реклама

Чоловіки витрачають майже 20 000 доларів на процедуру, яка збільшує розмір пеніса, хоча один лікар виступив із застереженням для всіх, хто розглядає можливість її проведення.

Про це пише New York Post.

S.W.A.G, що розшифровується як Shafer Width And Girth (ширина та обхват за Шафером) — це процедура, розроблена пластичним хірургом доктором Девідом Шафером, вартість якої, за даними, становить від 10 000 до 20 000 доларів за першу процедуру.

Реклама

Потім слідують регулярні підтримувальні ін’єкції, вартість яких становить приблизно половину цієї суми, а кінцевою метою є збільшення обхвату й ширини пеніса.

Процедура триває 30 хвилин: 10 хвилин — на те, щоб знеболювальний засіб почав діяти, і до 20 хвилин — на введення філера під шкіру статевого члена.

Хоча ін’єкції переважно збільшують ширину та обхват пеніса, вони не завжди призводять до збільшення його довжини.

Філер містить гіалуронову кислоту — речовину, що входить до складу багатьох косметичних засобів і засобів для догляду за шкірою.

Реклама

«Для цього філера ми використовуємо найжорсткішу форму гіалуронової кислоти — саме ту, що схвалена FDA для збільшення лінії щелепи», — розповів доктор Шефер виданню.

Цю процедуру пройшло понад 8 000 чоловіків, водночас доктор Шафер гарантує, що безпека є найважливішим пріоритетом.

«Я виявив, що ніхто ніколи не задоволений тим, що має, або принаймні більшість людей, і вони завжди хочуть додати трохи динаміки, — сказав він. — Частина моєї роботи полягає в тому, щоб переконатися, що те, що ми робимо, є безпечним і реалістичним, не виходить за межі того, що може бути небезпечним для пацієнта, а також допомагати їм зберігати зв’язок з реальністю».

Це не означає, що процедура не пов’язана з жодним ризиком. Експерт з питань здоров’я пояснив, що судинна оклюзія може стати проблемою, коли філер блокує кровотік.

Реклама

Він сказав: «Існують певні небезпечні ускладнення, які можуть виникнути в разі використання філерів, і це стосується не лише пеніса, а будь-якої ділянки тіла, де можлива судинна оклюзія: філер може перекрити кровотік у цій ділянці. Саме тому дуже важливо, щоб ін’єкцію проводив досвідчений фахівець і щоб під рукою був фермент, здатний розчинити філер».

Шафер додав, що ця процедура не підходить людям з мікропенісом, оскільки потрібно мати місце, куди вводити філер.

«Це як якщо у вас немає великого полотна для картини, ви не зможете намалювати велику картину», — продовжив він.

