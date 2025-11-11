Філософія мільярдера: як змінити життя, щоб "не соромитися власного некролога"

Мільярдер Воррен Баффет / © Associated Press

Один з найуспішніших інвесторів сучасності Воррен Баффетт, якому вже виповнилося 95 років, вирішив відмовитися від написання традиційних листів до річних звітів своєї компанії Berkshire Hathaway, а також припинити відповідати на запитання на щорічних зборах акціонерів.

Про це пише CNBC.

«Як сказали б британці, я „замовкаю“. Своєрідно», — написав він у своєму останньому листі.

Не картайте себе за минулі помилки

Попри те, що Баффетт іде на заслужений «спокій» після того, як його наступник Грег Ейбл очолить Berkshire до кінця року, він продовжує ділитися мудрістю, через яку його називають «Оракулом з Омахи». У своєму останньому листі він закликав шанувальників не засмучуватися через минуле і зосередитися на подальшому житті.

Інвестор наголосив, що час на зміни та досягнення бажаного ще є. Він зауважив, що сам «краще почувається у другій половині свого життя, ніж у першій».

«Моя порада: не картайте себе за минулі помилки, принаймні трохи навчіться на них і рухайтеся далі. Ніколи не пізно покращити своє життя», — наголосив він.

Почніть з некролога

Баффетт радить «почати з кінця», тобто насамперед подумати про власну спадщину. Він пригадав історію Альфреда Нобеля, який, прочитавши помилково надрукований некролог про його смерть, був настільки шокований, що вирішив «змінити свою поведінку». І тепер його ім’я вже асоціюють не з динамітом, який він створив, а з однойменною премією, яка, зокрема, надається і за миротворчі досягнення.

«Не розраховуйте на плутанину в редакції: вирішіть, що ви хотіли, щоб було написано у вашому некролозі, і живіть життям, щоб заслужити це», — вважає Баффетт.

Ще один шлях, на його думку, — це наслідувати тих, ким ви найбільше захоплюєтеся.

«Вибирайте своїх героїв дуже обережно, а потім наслідуйте їх. Ви ніколи не будете ідеальними, але ви завжди можете стати кращими», — радить інвестор.

Філософія доброти та скромності

Баффетт також закликав перефокусувати амбіції. Справжня велич, за його словами, не досягається накопиченням купи грошей, славою чи владою над людьми.

«Коли ви допомагаєте комусь одним із тисяч способів, ви допомагаєте світу. Доброта нічого не коштує, але вона безцінна», — зазначив мільярдер.

Він додав, що незалежно від ваших цілей, ви не помилитеся, якщо дотримуватиметеся «золотого правила»: ставитися до інших людей так, як ви б хотіли, щоб ставилися до вас, незалежно від статусу.

«Майте на увазі, що прибиральниця — така ж людина, як і голова правління компанії», — наголосив він.

Баффетт, який входить до десятки найбагатших людей світу, відомий своєю скромністю. Він досі живе в тому самому будинку в Омасі, штат Небраска, який купив 1958 року за 31,5 тис. дол.

Варто зазначити, що понад 90% своїх величезних статків Баффетт заробив уже після того, як йому виповнилося 60 років. Він також зобов’язався віддати на благодійність понад 99% своїх статків, і вже пожертвував близько 65 мільярдів доларів, більшість з яких надійшла до Фонду Білла та Мелінди Гейтсів.

