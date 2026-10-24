Фінляндія шукає самотніх людей для романтичних побачень: їм оплатять відпочинок за однієї умови

Безкоштовна подорож до Фінляндії 2027 — умови участі / © Associated Press

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Фінляндія запрошує самотніх людей з різних країн безкоштовно приїхати до країни взимку 2027 року. Для 16 учасників організують чотириденну гастрономічну подорож, кульмінацією якої стане незвичайна вечеря-знайомство.

Про це повідомило видання Time Out.

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Ініціативу запустила туристична організація Visit Finland. У лютому 2027 року країна прийме 16 іноземців, для яких підготували чотириденну програму з гастрономічними розвагами. Організатори візьмуть на себе витрати на поїздку, а учасникам залишиться лише насолоджуватися фінською кухнею та новими знайомствами.

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Мандрівників розподілять між двома містами — Гельсінкі та Тампере. У кожному з них збереться по вісім гостей. Подорожі заплановані на період від 9 до 19 лютого, проте місце призначення стане відомим лише після того, як кандидатам підтвердять участь.

Особливістю цієї ініціативи стане вечеря наосліп. Її проведуть у місці, яке заздалегідь не розголошують. До іноземних гостей приєднаються самотні фіни, а за святковим столом подаватимуть страви зі спеціально розроблених дегустаційних меню.

Кулінарну частину заходу довірили відомим шеф-кухарям. У столиці гостей частуватимуть стравами за меню Адель Кіннунен із кафе Savoy, учасниці MasterChef Professionals. У Тампере за частування відповідатиме Генрі Тікканен із ресторану Gösta, який раніше представляв країну на престижному конкурсі Bocuse d’Or.

Натхненням для незвичайного проєкту став популярний у Фінляндії спосіб знайомств під назвою Sinkkukori. Його суть проста: люди, які шукають романтичних стосунків, обирають у супермаркетах рожеві кошики. Так вони дають зрозуміти іншим покупцям, що відкриті до спілкування.

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У Business Finland сподіваються, що поїздка подарує гостям не лише нові знайомства. Представниця організації Гелі Хіменес зауважила, що учасники можуть закохатися як одне в одного, так і у фінську гастрономію чи саму країну.

Що потрібно зробити, щоб отримати безкоштовну подорож

Охочим випробувати удачу не доведеться проходити складний відбір на першому етапі. Достатньо розповісти англійською мовою у короткому відео, яку страву вони приготували б для вечері та чому обрали саме її.

Готовий запис потрібно розмістити в одній із трьох соцмереж — Instagram, TikTok або YouTube. Обов’язкові умови — використати хештег #FinnishDinnerDate та позначити Visit Finland. Наступний крок — заповнити анкету на сайті, вказавши посилання на свій ролик.

Публічно показувати відео необов’язково: організатори дозволяють розмістити його на YouTube з обмеженим доступом.

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Подати заявку можна до 10 листопада 2026 року, 09:59 за Гринвічем. Результати відбору оприлюднять 1 грудня на сторінках Visit Finland в Instagram і TikTok.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили незвичайну вакансію — туристична організація шукає людину, яка протягом кількох днів подорожуватиме островами та оцінюватиме їхні запахи.

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