ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
2 хв

Фінляндія шукає самотніх людей для романтичних побачень: їм оплатять відпочинок за однієї умови

Безкоштовний відпочинок у Фінляндії та можливість знайти кохання — саме таку пропозицію підготували для 16 самотніх людей. Щоб позмагатися за подорож, достатньо записати коротке відео.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Безкоштовна подорож до Фінляндії 2027 — умови участі

Безкоштовна подорож до Фінляндії 2027 — умови участі / © Associated Press

Фінляндія запрошує самотніх людей з різних країн безкоштовно приїхати до країни взимку 2027 року. Для 16 учасників організують чотириденну гастрономічну подорож, кульмінацією якої стане незвичайна вечеря-знайомство.

Про це повідомило видання Time Out.

Ініціативу запустила туристична організація Visit Finland. У лютому 2027 року країна прийме 16 іноземців, для яких підготували чотириденну програму з гастрономічними розвагами. Організатори візьмуть на себе витрати на поїздку, а учасникам залишиться лише насолоджуватися фінською кухнею та новими знайомствами.

Мандрівників розподілять між двома містами — Гельсінкі та Тампере. У кожному з них збереться по вісім гостей. Подорожі заплановані на період від 9 до 19 лютого, проте місце призначення стане відомим лише після того, як кандидатам підтвердять участь.

Особливістю цієї ініціативи стане вечеря наосліп. Її проведуть у місці, яке заздалегідь не розголошують. До іноземних гостей приєднаються самотні фіни, а за святковим столом подаватимуть страви зі спеціально розроблених дегустаційних меню.

Кулінарну частину заходу довірили відомим шеф-кухарям. У столиці гостей частуватимуть стравами за меню Адель Кіннунен із кафе Savoy, учасниці MasterChef Professionals. У Тампере за частування відповідатиме Генрі Тікканен із ресторану Gösta, який раніше представляв країну на престижному конкурсі Bocuse d’Or.

Натхненням для незвичайного проєкту став популярний у Фінляндії спосіб знайомств під назвою Sinkkukori. Його суть проста: люди, які шукають романтичних стосунків, обирають у супермаркетах рожеві кошики. Так вони дають зрозуміти іншим покупцям, що відкриті до спілкування.

У Business Finland сподіваються, що поїздка подарує гостям не лише нові знайомства. Представниця організації Гелі Хіменес зауважила, що учасники можуть закохатися як одне в одного, так і у фінську гастрономію чи саму країну.

Що потрібно зробити, щоб отримати безкоштовну подорож

Охочим випробувати удачу не доведеться проходити складний відбір на першому етапі. Достатньо розповісти англійською мовою у короткому відео, яку страву вони приготували б для вечері та чому обрали саме її.

Готовий запис потрібно розмістити в одній із трьох соцмереж — Instagram, TikTok або YouTube. Обов’язкові умови — використати хештег #FinnishDinnerDate та позначити Visit Finland. Наступний крок — заповнити анкету на сайті, вказавши посилання на свій ролик.

Публічно показувати відео необов’язково: організатори дозволяють розмістити його на YouTube з обмеженим доступом.

Подати заявку можна до 10 листопада 2026 року, 09:59 за Гринвічем. Результати відбору оприлюднять 1 грудня на сторінках Visit Finland в Instagram і TikTok.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили незвичайну вакансію — туристична організація шукає людину, яка протягом кількох днів подорожуватиме островами та оцінюватиме їхні запахи.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie