Фітнестренерка схудла в талії на 28 см за допомогою методу "3-2-1": як це працює (фото, відео)

Впливова жінка в галузі фітнесу, яка набрала вагу, займаючись щоденними високоінтенсивними інтервальними тренуваннями, виявила щотижневу програму тренувань, яка дійсно дозволяє їй схуднути, і тепер вона заявляє, що "менше означає краще", коли справа доходить до вправ.

Кортні Фішер, яка має 1,3 мільйона підписників у TikTok, була виснажена популярними заняттями HIIT, через які у неї виникало відчуття голоду і призвело до переїдання.

"У мене рівень кортизолу зашкалював", — зізналася авторка контенту у вірусному відео, яке зібрало понад 750 000 переглядів. "Мої гормони були всюди, і моє тіло було в стані стресу. Зрештою, я почувалася дуже-дуже збентеженою і виснаженою, тому що я так сильно навантажувала своє тіло і не досягала того, чого хотіла".

Кортні Фішер / Фото: instagram.com/justtcocoo

Тоді Фішер часто відвідувала декілька занять HIIT на день. Вона також регулярно проводила навчальні табори.

Відчуваючи втому та розчарування – і не зумівши скинути бажану вагу – фітнестренерка вирішила створити набагато більш щадну програму вправ, що отримала назву "3-2-1", і несподівано виявила, що кілограми зникли.

"3-2-1" означає три дні силових тренувань, два дні пілатесу і один день, присвячений кардіотренуванням", - заявила вона.

@justtcocoo Quick reminder & reason why pilates and sculpt is so transformative for our bodies✨ Pilates & sculpt workouts are going to help regulate your nervous system due to the deep breathing and low impact moves that then in turn will lower your cortisol levels. High cortisol levels cause fluid retention in the body, weight gain, increased hunger, and irritability. When we start doing low impact workouts like the one from today and this week we will start to lower cortisol levels and store less water in the body. Another big thing that happens is when we stop doing such high intensity workouts and incorporate low impact intentional deep core focused workouts into our routine our cortisol levels drop which then drops our hunger hormone making it easier to stay consistent with our nutrition goals. Consistency is key with both our workouts and our diets. When we pair our pilates and strength training workouts we’re able to drop our cortisol levels, build lean muscle, strengthen smaller muscle groups that are often overlooked, increase mobility, flexibility, and help you drop fat and stick with your nutrition! ♬ original sound - Courteney Fisher

Хоча рутина означає, що ви повинні тренуватися шість днів на тиждень, жінка стверджує, що цей метод більш керований, ніж більшість інших. Вона підкреслює, що день, присвячений кардіо, повинен бути гнучким і не обов'язково містити виснажливе тренування на біговій доріжці.

"Мені подобається, щоб цей день був просто довгою прогулянкою", - сказала вона.

Кортні Фішер / Фото: instagram.com/justtcocoo

Блогерка додала, що вона давно є прихильницею пілатесу, але стурбована тим, що тренування спалює недостатньо калорій. Однак, на свій подив, вона заявила, що вправи творять дива у поєднанні з силовими тренуваннями та легким кардіо.

Дотримуючись методу "3-2-1" протягом деякого часу Фішер скинула 4,5 кг і втратила 28 см у талії.

Кортні Фішер / Фото: instagram.com/justtcocoo

"Відсоток жиру в моєму організмі значно знизився, і я дуже задоволена результатом. Нині я просто його підтримую. Це всього лише ваше нагадування про те, що менше означає краще", - підсумувала вона.

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