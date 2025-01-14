Фізики розробили ідеальний рецепт пасти Качо е пепе: як уникнути “фази моцарели”

Фізики провели серію експериментів: вони змінювали кількість сиру та співвідношення гарячої води до пасти, фотографуючи результати.

Качо е пепе — одна з найвідоміших італійських страв, що складається лише з пасти, сиру пекоріно та чорного перцю. Попри простоту, приготувати її ідеально — справжній виклик, адже неправильне співвідношення інгредієнтів може призвести до утворення небажаних сирних “пластівців”.

Про це пише PHYS.org.

Група фізиків з Інституту фізики складних систем Макса Планка разом із колегами з Університету Барселони та Інституту науки й технологій в Австрії вирішила проблему науковим шляхом. Вони дослідили хімічні та фізичні взаємодії інгредієнтів, щоб уникнути утворення так званої “фази моцарели”.

Що виявили вчені

Дослідження показало, що ключовим фактором успішного приготування є кількість крохмалю у воді, де варилася паста. Саме крохмаль впливає на текстуру соусу.

Фізики провели серію експериментів: вони змінювали кількість сиру та співвідношення гарячої води до пасти, фотографуючи результати. Це дозволило створити фазову діаграму, яка демонструє, за яких умов утворюються сирні пластівці.

Вчені дійшли висновку, що кількість крохмалю в пасті часто недостатня для створення ідеального соусу. Щоб уникнути цієї проблеми, вони рекомендують додати у воду трохи кукурудзяного крохмалю. Це допоможе досягти потрібної консистенції та уникнути “фази моцарели”.

Рекомендації від фізиків

1. Варіть пасту у воді з додаванням кукурудзяного крохмалю, щоб підвищити її в’язкість.

2. Дотримуйтеся точного співвідношення сиру та води.

3. Використовуйте воду, де варилася паста, для створення соусу.

4. Стежте за температурою: надто гаряча вода або надмірна кількість сиру можуть призвести до утворення небажаних пластівців.

Раніше ми розповідали, як приготувати італійську пасту з ковбасками та баклажанами – ідеальний вибір для тих, хто хоче потішити себе вишуканою стравою з простих інгредієнтів.