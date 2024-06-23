Ford зобов'язали виплатити 57 мільйонів доларів власниці авто компанії: що сталося

Компанію Ford зобов'язали виплатити 57 мільйонів доларів позивачці, яка зламала ногу після того, як її Expedition 1998 року випуску переїхав її ногу.

Про це повідомляє Carscoops.

Через 26 років після того, як дефектний Ford Expedition зійшов з конвеєра, він став предметом судового позову. Суд присяжних визнав Ford винним у заподіянні позивачці тілесних ушкоджень, серед яких переломи великогомілкової та малогомілкової кісток після того, як Expedition переїхав її ногу.

Рішення було винесено майже через вісім років після інциденту, який стався 27 грудня 2016 року, коли Лорелль Томпсон на своєму авто в'їхала в поштову скриньку. Кажуть, що Томпсон врізалася в поштову скриньку перед тим, як вийти з машини, щоб оглянути пошкодження.

"Коли вона ступила на землю, вона послизнулася і впала на спину, при цьому її ліва нога опинилася позаду переднього лівого колеса автомобіля", - йдеться в позові. "Після цього автомобіль несподівано включив задню передачу і почав котитися назад. Автомобіль переїхав ліву ногу позивачки, в результаті чого вона отримала переломи великогомілкової та малогомілкової кісток".

У позові стверджувалося, що механізм перемикання передач в Expedition 98-го року був несправним, а докази, представлені в судовому процесі, свідчили про те, що Ford знав про цю проблему, яка виникла ще в 1980-х роках.

Однак компанія заперечує ці претензії і у своїй відповіді на скаргу зазначає, що "будь-яка травма або пошкодження, яких нібито зазнала позивачка, були спричинені виключно її власною недбалістю під час виходу з автомобіля, коли він рухався заднім ходом, що позивачка визнала іншим відповідачам, коли вона все ще перебувала під стресом від хвилювання, спричиненого інцидентом".

Позов було подано в грудні 2018 року, але у вересні 2019-го суд штату Колорадо відхилив його. Після задоволення клопотання про перегляд справи Ford вдалося перенести її розгляд до штату Мічиган, де розташована компанія.

Однак клопотання позивачки про повернення справи назад до Колорадо було задоволено 2022 року, перш ніж справа нарешті потрапила до суду 8 квітня 2024 року.

Судові документи свідчать, що окружна суддя США Маріца Домінгес Брасвелл присудила на користь позивачки 56 575 000 доларів, а присяжні присудили 45 мільйонів доларів штрафних збитків.

За словами Ло, компанія Ford планує подати апеляцію на рішення суду. "Хоча ми співчуваємо пані Томпсон і поважаємо рішення присяжних, ми не вважаємо, що вердикт підкріплений доказами. Ми розглянемо можливість подавання апеляції", - заявив прессекретар Ford Річард Бінхаммер.

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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