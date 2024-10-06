Тест, придуманий японськими медиками, покаже, чи загрожує вам хвороба Альцгеймера в старості

Чи вам загрожує хвороба Альцгеймера в старості - пройдіть тест
Що таке хвороба Альцгеймера
Захворювання нервової системи хвороба Альцгеймера проявляється як розлади інтелекту, інакше – деменції. Найчастіше хвороби схильні літні люди старше 65 років, але іноді зустрічаються і ранні форми недуги.
Захворювання Альцгеймера розвивається у кілька етапів На першій стадії виникають проблеми з пам'яттю, складності зі засвоєнням нових знань, проблеми з абстрактним мисленням і зосередженістю, байдужість до подій, що відбуваються, неуважність, порушення орієнтації в просторі. Далі погіршуються зорові, тактильні та слухові відчуття. З'являються порушення у мовленні, проблеми з координацією та моторикою.
На третій стадії хворий втрачає навички письма та читання, перестає впізнавати близьких, стає дратівливим та агресивним. Четверта стадія – найважча. На ній пацієнт повністю втрачає мовні функції, перебуває в апатичному стані, втрачає вагу та можливість пересуватися самостійно.
На думку японського професора Хідетоші Ендо, який досліджував процеси, що відбуваються у людському мозку під час старіння, щоб перемогти деменцію, потрібно тренувати не тільки тіло, а й мозок.
Пропонуємо вам приклад візуального тесту який професор використовує, щоб визначити, чи почалася у пацієнта деменція. Завдяки цьому тесту можна виявити зачатки хвороби Альцгеймера. Для проходження необхідно засікти час і знайти на малюнку 10 прихованих предметів.
У цьому тесті на картинці треба знайти крокодила, серце, грушу, молоток, книгу, шматок пирога, голку, свічку, сільничку та парасольку.
Якщо ви знайшли усі 10 предметів, значить ваш мозок молодий і знаходиться у чудовій формі. Якщо не вдалося знайти всі 10 предметів, можна підгледіти рішення та тренувати мозок
Для цього потрібно більше читати, вчити вірші, тексти пісень, розгадувати кросворди, збирати пазли, вивчати іноземні мови, освоювати нові види діяльності, дивитися художні та документальні фільми тощо.
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