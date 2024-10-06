Тест, придуманий японськими медиками, покаже, чи загрожує вам хвороба Альцгеймера в старості

Захворювання нервової системи хвороба Альцгеймера проявляється як розлади інтелекту, інакше – деменції. Найчастіше хвороби схильні літні люди старше 65 років, але іноді зустрічаються і ранні форми недуги.

Захворювання Альцгеймера розвивається у кілька етапів На першій стадії виникають проблеми з пам'яттю, складності зі засвоєнням нових знань, проблеми з абстрактним мисленням і зосередженістю, байдужість до подій, що відбуваються, неуважність, порушення орієнтації в просторі. Далі погіршуються зорові, тактильні та слухові відчуття. З'являються порушення у мовленні, проблеми з координацією та моторикою.

На третій стадії хворий втрачає навички письма та читання, перестає впізнавати близьких, стає дратівливим та агресивним. Четверта стадія – найважча. На ній пацієнт повністю втрачає мовні функції, перебуває в апатичному стані, втрачає вагу та можливість пересуватися самостійно.

На думку японського професора Хідетоші Ендо, який досліджував процеси, що відбуваються у людському мозку під час старіння, щоб перемогти деменцію, потрібно тренувати не тільки тіло, а й мозок.

Пропонуємо вам приклад візуального тесту який професор використовує, щоб визначити, чи почалася у пацієнта деменція. Завдяки цьому тесту можна виявити зачатки хвороби Альцгеймера. Для проходження необхідно засікти час і знайти на малюнку 10 прихованих предметів.

У цьому тесті на картинці треба знайти крокодила, серце, грушу, молоток, книгу, шматок пирога, голку, свічку, сільничку та парасольку.

Тест на Альцгеймера/ джерело:mixnews.lv

Якщо ви знайшли усі 10 предметів, значить ваш мозок молодий і знаходиться у чудовій формі. Якщо не вдалося знайти всі 10 предметів, можна підгледіти рішення та тренувати мозок

Тест на деменцію: рішення/ :джерело:mixnews.lv

Для цього потрібно більше читати, вчити вірші, тексти пісень, розгадувати кросворди, збирати пазли, вивчати іноземні мови, освоювати нові види діяльності, дивитися художні та документальні фільми тощо.