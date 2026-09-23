Формула родинного щастя: вчені розгадали, яка комбінація статі дітей дарує батькам найбільше спокою

Секрет безтурботного батьківства: чому саме виховання доньок приносить найбільше радості / © Credits

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Виховання двох доньок є запорукою найгармонійнішого та найспокійнішого сімейного життя. До такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши понад дві тисячі родин.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Батьки, які мають двох доньок, у середньому повідомляють про вищий рівень щастя, ніж батьки з іншими комбінаціями статі дітей. Такого висновку дійшли китайські дослідники.

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Науковці із Чжецзянського університету бізнесу проаналізували дані шести хвиль Chinese General Social Survey — масштабного соціологічного дослідження, яке проводили у 2012–2021 роках. Загалом до аналізу увійшли відповіді 49 752 респондентів.

Дослідники вивчали, як із суб’єктивним відчуттям щастя пов’язані кількість дітей та їхня стать.

Результати показали, що батьки, які мають лише доньок, частіше повідомляли про вищий рівень щастя. Найвиразнішим цей зв’язок був серед батьків середнього віку, які виховували двох доньок.

Науковці припускають, що одним із пояснень можуть бути відмінності у соціалізації хлопців і дівчат. Зокрема, дівчат традиційно частіше виховують із наголосом на емоційній відкритості та підтриманні міжособистісних зв’язків.

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«Жінки соціалізуються, щоб бути більш емоційно виразними, емпатичними та орієнтованими на міжособистісні зв’язки, тоді як чоловіки соціалізуються до інструментальності та емоційної стриманості», — пояснили дослідники.

Інша можлива причина — так званий kinkeeping, тобто підтримання родинних зв’язків. За словами дослідників, дорослі доньки частіше підтримують контакт із батьками, надають їм емоційну підтримку та залишаються залученими до сімейного життя.

«У контексті стосунків між батьками і дітьми доньки більш ймовірно будуть ініціювати контакт, надають емоційну підтримку та служать довіреними особами для літніх батьків», — зазначають автори дослідження.

Водночас, варто зауважити, що дослідження ґрунтується винятково на даних китайського суспільства. Тому результати не варто автоматично переносити на сім’ї в інших країнах.

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Крім того, додамо, що у Китаї через політику «одна сім’я — одна дитина» (діяла до 2015 року) сформувався гендерний дисбаланс. Батьки хотіли народити лише сина і позбувалися вагітності, коли дізнавалися, що чекають на дівчинку. Унаслідок цього гендерний баланс Китаю перехилився в бік чоловіків. Тому не виключено, що це дослідження має замовний характер від уряду КНР і спрямоване на поліпшення цієї демографічної різниці.

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