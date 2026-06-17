Фото 1936 року спровокувало суперечки про подорожі в часі: яку шокувальну деталь помітили на знімку

Вулиця Нью-Йорка 1936 року. Фото: Береніс Ебботт / Колекція Бруклінського музею

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У Мережі знову набирає популярності фотографія, зроблена 1936 року в Нью-Йорку, яку прихильники теорій змови називають одним із доказів існування подорожей у часі. Причиною стала незвична деталь на старому знімку.

Про це повідомило видання Daily Star.

На фото, зробленому на Юніон-сквер у Брукліні, видно чоловіка, який тримає біля вуха предмет, схожий на сучасний мобільний телефон. Саме це викликало хвилю обговорень серед користувачів, адже перші мобільні телефони з’явилися лише через кілька десятиліть.

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Прихильники конспірологічних теорій припустили, що чоловік може бути «мандрівником у часі». Водночас скептики наголошують, що він міг тримати біля вуха будь-який інший предмет або просто поправляти волосся чи чухати голову.

Подібні дискусії виникали й раніше. Зокрема, увагу користувачів привернуло відео 1938 року, на якому молода жінка йде в натовпі, тримаючи біля голови невеликий пристрій та розмовляючи. Через це деякі коментатори також припустили, що вона користується мобільним телефоном.

Скриншот з відео 1938 року

Згодом користувач YouTube під ніком Planetcheck заявив, що жінка на архівному відео є його прабабусею Гертрудою Джонс. За його словами, вона брала участь у випробуванні експериментального бездротового телефону, який нібито розробляли на заводі компанії Dupont у штаті Массачусетс. Він стверджував, що пристрій тестували кілька працівниць підприємства.

Ще одним аргументом прихильників теорії подорожей у часі стала картина голландського художника XVII століття Пітера де Хоха, на якій один із персонажів тримає предмет, що зовні нагадує сучасний смартфон. Однак відповідь на цю загадку може підказати сама назва полотна — «Чоловік передає лист жінці у вестибюлі будинку». Саме лист, а не загадковий гаджет, найімовірніше зображений у руках персонажа.

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«Чоловік передає лист жінці у вестибюлі вдома» Пітера де Хоха / © Суспільне надбання

Нагадаємо, раніше архівний знімок часів Другої світової війни став сенсацією в соцмережах. Усе через предмет у руці чоловіка, який схожий на iPhone.

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