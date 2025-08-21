Фото 1941 року змусило повірити в мандрівників у часі: у Мережі виникли дискусії

Старі фотографії (ілюстративне) / © Freepik

Реклама

Фотографія, зроблена в Чикаго у 1941 році, викликала активне обговорення в Мережі через припущення, що вона може бути доказом подорожей у часі. На знімку, де зображена черга біля кінотеатру, один хлопець тримає в руках предмет, який багато хто впізнає як iPad.

Про це пише Mirror.

Гіпотеза про подорож у часі

На форумі Reddit користувач опублікував фото з підписом: «iPad несе кіноман, повністю праворуч». Ця публікація швидко набрала популярність, викликавши дискусію. Користувачі висувають гіпотезу, що це і справді може бути планшет Apple. Оскільки візуально предмет схожий на сучасний гаджет.

Реклама

Не всі вірять у теорію подорожей у часі. Дехто вважає, що це може бути звичайна книга, записник або щось інше. Один із користувачів пояснив, що в той час білетери перевіряли глядачів на наявність блокнотів, щоб запобігти нелегальному копіюванню фільмів.

Фото 1941 року. У Мережі дискутують, що тримає хлопчик з правого боку у руках. / © mirror.co.uk

Інші жартують, що «мандрівник у часі» з iPad’ом обрав дивне місце для подорожі, якщо вже має таку технологію:

«Якщо я можу подорожувати в часі, маю iPad і я чорношкірий, то чому, заради Бога, я маю йти в південну частину Чикаго в 1941 році дивитися денний сеанс „Сім’ї Олдрічів“?»

Багато користувачів також звернули увагу на елегантний одяг людей на фото, з ностальгією згадуючи минулі часи, коли похід у кіно був справжнім святом і вимагав найкращого вбрання.

Реклама

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік вийшов на волю та через деякий час назад попросився до в’язниці. Щоб потрапити за ґрати, він навіть вчинив хуліганство.

Також раніше повідомлялося, один користувач Reddit поділився історією, як 17 років беріг пляшку віскі, а коли нарешті відкрив — отримав зовсім не те, чого очікував.