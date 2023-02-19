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Фото і відео сексу з колишньою мешканець Тернопільщини опублікував в Instagram: жінка відреагувала

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Фото і відео сексу з колишньою мешканець Тернопільщини опублікував в Instagram: жінка відреагувала

Фото: pixabay.com

Чоловік визнав свою провину та розкаявся.

У Тернопільській області чоловік відправив через Instagram фото та відео, як він займається сексом з колишньою. Жінка відреагувала та звернулась до суду. 

Про це йдеться у вироку Монастириського районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, чоловік наприкінці 2021 року зняв фото та відео, як він займається сексом з потерпілою. На кадрах був зафільмований статевий акт та інші інтимні подробиці з життя пари. 7 січня 2023 року після 23:00 чоловік в Instagram надіслав третій особі інтимні фото та відео з потерпілою. 

Через це жінка звернулась до поліції. Вже 9 січня 2023 року інформацію про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Під час слідства потерпіла уклала договір із своїм кривдником, у якому чоловік визнав свою провину та розкаявся. 

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі. Суддя замінив реальний термін на 1 рік та шість місяців іспитового. 

У вироку вказано, що підозрюваний -  громадянин України, з вищою освітою, неодружений, який не працює, раніше не судимий. 

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік зайнявся сексом з повією в стародавньому замку.

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Дата публікації
Перегляди
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