Фото і відео сексу з колишньою мешканець Тернопільщини опублікував в Instagram: жінка відреагувала

У Тернопільській області чоловік відправив через Instagram фото та відео, як він займається сексом з колишньою. Жінка відреагувала та звернулась до суду.

Про це йдеться у вироку Монастириського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловік наприкінці 2021 року зняв фото та відео, як він займається сексом з потерпілою. На кадрах був зафільмований статевий акт та інші інтимні подробиці з життя пари. 7 січня 2023 року після 23:00 чоловік в Instagram надіслав третій особі інтимні фото та відео з потерпілою.

Через це жінка звернулась до поліції. Вже 9 січня 2023 року інформацію про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час слідства потерпіла уклала договір із своїм кривдником, у якому чоловік визнав свою провину та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі. Суддя замінив реальний термін на 1 рік та шість місяців іспитового.

У вироку вказано, що підозрюваний - громадянин України, з вищою освітою, неодружений, який не працює, раніше не судимий.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік зайнявся сексом з повією в стародавньому замку.

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