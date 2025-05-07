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Фото, яке бачив кожен: що стало з пагорбами з заставки Windows XP
Пейзаж із заставки Windows XP, найвідомішої фотографії у світі, суттєво змінився. Замість зелених пагорбів — виноградники.
Фотографія із зелено-блакитним краєвидом, що стала фоном мільйонів робочих столів по всьому світу під назвою Bliss, зазнала драматичних змін — і багатьох це вразило.
Про це розповідає Daily Mail.
На знімку, зробленому у 1998 році в долині Напа (Каліфорнія), були зображені яскраві пагорби під блакитним небом. Але нові фото з 2006, 2020, 2024 і 2025 років, оприлюднені в Instagram-акаунті @insidehistory, показують іншу картину: місце, яке стало легендою, нині вкрите виноградниками.
Автор світлини, фотограф Чарльз “Чак” О’Рір, зробив її випадково, коли проїжджав через округ Напа-Сонама. Він помітив ділянку, очищену від виноградників, і зупинився, щоб сфотографувати: виноградні лози було знищено філоксерою — шкідником, що знищує коріння. Саме ця рідкісна “порожнеча” серед плантацій стала символом цифрової епохи.
Фотографію під назвою Bucolic Green Hills продали стоковій агенції WestLight, яку згодом придбала компанія Corbis, заснована Біллом Гейтсом. У 2001 році Microsoft обрала її як основне зображення для рекламної кампанії Windows XP.
Скільки саме О’Рір отримав за права на знімок, невідомо, але він описав цю суму як “прийнятну”. Відомо також, що фото не зазнавало жодної цифрової обробки: “Усе було справжнім. Хмари там були, трава, небо — усе як є”, — наголошував фотограф.
Тепер, через понад два десятиліття, “Блаженство” — це вже історія. А зелений ідилічний пагорб залишився лише на заставках і в колективній цифровій пам’яті.