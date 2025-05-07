Фото, яке бачив кожен: що стало з пагорбами з заставки Windows XP

Bliss. / © Фото з відкритих джерел

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Фотографія із зелено-блакитним краєвидом, що стала фоном мільйонів робочих столів по всьому світу під назвою Bliss, зазнала драматичних змін — і багатьох це вразило.

Про це розповідає Daily Mail.

На знімку, зробленому у 1998 році в долині Напа (Каліфорнія), були зображені яскраві пагорби під блакитним небом. Але нові фото з 2006, 2020, 2024 і 2025 років, оприлюднені в Instagram-акаунті @insidehistory, показують іншу картину: місце, яке стало легендою, нині вкрите виноградниками.

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Автор світлини, фотограф Чарльз “Чак” О’Рір, зробив її випадково, коли проїжджав через округ Напа-Сонама. Він помітив ділянку, очищену від виноградників, і зупинився, щоб сфотографувати: виноградні лози було знищено філоксерою — шкідником, що знищує коріння. Саме ця рідкісна “порожнеча” серед плантацій стала символом цифрової епохи.

Фотографію під назвою Bucolic Green Hills продали стоковій агенції WestLight, яку згодом придбала компанія Corbis, заснована Біллом Гейтсом. У 2001 році Microsoft обрала її як основне зображення для рекламної кампанії Windows XP.

Краєвиди Bliss сьогодні. / © Фото з відкритих джерел

Скільки саме О’Рір отримав за права на знімок, невідомо, але він описав цю суму як “прийнятну”. Відомо також, що фото не зазнавало жодної цифрової обробки: “Усе було справжнім. Хмари там були, трава, небо — усе як є”, — наголошував фотограф.

Тепер, через понад два десятиліття, “Блаженство” — це вже історія. А зелений ідилічний пагорб залишився лише на заставках і в колективній цифровій пам’яті.