Фото малюка з густою шевелюрою стали вірусними в Мережі: чому у дитини від народження так багато волосся

У малюка виявили рідкісне захворювання.

У Північній Ірландії новонароджена дитина стала інтернет-зіркою після того, як були опубліковані фотографії її надзвичайно густої шевелюри.

Про це 18 червня пише британське видання Mirror.

Джексон-Джеймс Айерс народився на вісім тижнів раніше терміну, з пасмами каштанового волосся. Йому зараз три місяці. Його сім'я була вражена тим, як багато у нього було волосся для щойно народженої дитини.

Річ у тім, що у малюка рідкісне захворювання - гіперінсулінізм, яким страждає кожен лише 50 000 новонароджений, і він повинен приймати ліки під назвою диазоксид, щоб підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Одним з побічних ефектів диазоксида є ріст волосся.

Його мати Шеннон Айрес з Північної Ірландії поділилася фотографіями в Інтернеті і була приголомшена розмахом реакції.

Айерс сказала: "Джексон-Джеймс народився на вісім тижнів раніше терміну, тому ми були дуже здивовані, що у нього було так багато волосся. Люди завжди шоковані, коли бачать густину волосся на його голові".

Фото: Шеннон Айрес

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