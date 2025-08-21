ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
334
2 хв

Фото нігтя у Мережі викликало тривогу: чому жінку закликали звернутися до лікаря

Жінка, яка опублікувала на Reddit фотографію свого нігтя з дивною темною смужкою, отримала тривожні поради від користувачів.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фото нігтя у Мережі викликало тривогу: чому жінку закликали до лікаря / © Unilad

Після того, як жінка опублікувала на Reddit фотографію свого нігтя з темною смужкою, користувачі закликали її негайно звернутися до лікаря. За їхніми словами, такий симптом може бути ознакою серйозного захворювання.

Про це пише Unilad.

Жінка розмістила фотографію свого нігтя з підписом: «На нігті мого великого пальця з’явилася темна смужка від засмаги, яка не зникає». Фото швидко привернуло увагу користувачів, які в коментарях почали висловлювати занепокоєння.

Чому це може бути небезпечно?

Багато хто з коментаторів припустили, що це може бути меланома — агресивна форма раку шкіри. Як пояснює видання Healthline, вертикальна темна лінія під нігтем може бути як нешкідливим крововиливом, так і симптомом серйозного захворювання.

Клініка Клівленда також зазначає, що така темна смуга, відома як піднігтьова меланома, є рідкісним, але дуже небезпечним видом раку шкіри.

Жінка прислухалася до порад і повідомила в коментарях, що її лікар направив її до дерматолога. Тепер вона очікує на дзвінок від спеціаліста. Хоча консультації в Інтернеті не замінять професійної медичної допомоги, цей випадок показує, як спільнота може звернути увагу на важливі симптоми та спонукати людину звернутися до лікаря.

Нагадаємо, у Каліфорнії зареєстровано рідкісний випадок захворювання на чуму. Місцевий житель міста Саут-Лейк-Тахо, який повернувся з походу, був укушений інфікованою блохою. Аналізи підтвердили наявність інфекції. Наразі пацієнт проходить лікування вдома та його стан стабілізувався.

У Танзанії лікарі видалили з грудей чоловіка ніж, який він не помічав вісім років. 44-річний чоловік звернувся до лікарні через гнійні виділення. Лікарі здивувалися, що чоловік не скаржився на біль у грудях, проблеми з диханням та кашель, і зробили йому рентген. Тоді вони й виявили, що всередині пацієнта застряг ніж. Лезо увійшло поруч із правою лопаткою і не зачепило жодного органу, тому він спокійно жив із ним.

