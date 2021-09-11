Фото оголеного п'яного польського прокурора з пивом у магазині стали вірусними

Голого прокурора бачили в різних місцях на вулицях польського міста Свідніце.

Польського прокурора можуть звільнити після його появи оголеним у нетверезому стані у супермаркеті.

Як пише Daily Mail, 38-річного чоловіка помітили ошелешені колеги-покупці в місті Свідніца на південному заході Польщі, де він є поважним прокурором району.

Прокурора ідентифікувала як Мацея В. На фото видно, як чоловік йде до каси магазину, тримаючи в руках упаковку банок пива. Згодом прокурора бачили на вулицях міста. Про ситуацію повідомили у відділ поліції Свідницького повіту, який направив офіцерів, що заарештувати чоловіка за непристойну поведінку.

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За словами представниці місцевої поліції, чоловіка після арешту відпустили додому.

Речник прокуратури Лукаш Лапчинський у своїй офіційній заяві зазначив: "Прокурор районної прокуратури у Свідніці, про якого повідомляється у ЗМІ, був негайно відсторонений від виконання своїх обов’язків. Було розпочато провадження за його невиконання гідності".

Він додав: "Дисциплінарне покарання для прокурора може бути попередженням, доганою, зменшенням його основної заробітної плати, штрафом, звільненням з займаної посади, переведенням на інше місце служби або звільненням з прокуратури".

Відомо, що прокурор працює в органах від 2016 року.

Нагадаємо, раніше російський правозахисний проект Gulagu.net опублікував моторошні фотографії зі сценами сексуального насильства над ув'язненими в туберкульозній лікарні у місті Саратові.

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