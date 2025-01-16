Фотограф і модель занурилися на небезпечну рекордну глибину заради найкрасивіших знімків – фото

Фотограф і модель побили свій власний рекорд Гіннеса за допомогою експерта з дайвінгу, провівши фотосесію на глибині 49,80 м під водою біля узбережжя Флориди.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

2021 року канадійці Стівен Гейнінг і Сіара Антоскі за допомогою американського експерта з дайвінгу та безпеки Вейна Фраймана встановили рекорд найглибшої підводної фотосесії моделі на глибині 6,4 метра.

Гейнінг і Антоскі пройшли місяці технічної підготовки, змішування газів і практики декомпресії, щоб вони змогли побити свій власний рекорд, зробивши фотосесію на затонулому кораблі Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон, що було особливо чудовим місцем, оскільки воно розташоване за зоною декомпресії.

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Декомпресійна зона – це максимальна глибина, на яку можна занурюватися – 40 м – перед тим, як рекомендується робити 3-5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.

Коли справа дійшла до знімань, перед зануренням Стівен і Вейн вирушили на розвідку до затонулого корабля, щоб прив'язати плавучий буй до місця фотосесії, щоб човен знав, де вони будуть перебувати.

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Вони також прикріпили до троса додаткові кисневі балони на випадок, якщо доведеться спускатися, і перевірили місця для знімань із точки зору безпеки. На таких глибинах дайвери можуть відчути наркотичний ефект – це коли вдихання стисненого повітря і високий тиск можуть спричиняти запаморочення, сплутаність свідомості або непритомність.

Команда рятувальників перебувала на рятувальному катері.

У них також був великий список речей, на які потрібно було звернути увагу в день знімань: іржа від корабельної аварії, ворожі дикі тварини, заблукалі рибалки, розміщення і перенесення всієї їхньої камери і обладнання GoPro, наявність достатньої кількості повітря на такій глибині, оскільки тиск дуже високий, а також модель в сукні і без кисневого балона, яка не могла бачити, і яку потрібно було безпечно перетворити в мистецтво.

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Також занепокоєння спричиняла велика тигрова акула, яку Стівен і Вейн помітили біля прицілу під час розвідувальної місії, і яка попливла геть, коли вони прибули на місце.

Але, тим не менш, все вдалося.

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

"До самого дня знімань ми тренувалися більше, ніж планували, а потім приїхали туди в гарну погоду, провели розвідку затонулого корабля, зрозуміли, що саме ми робимо, і від цього моменту ми були ідеально налаштовані", - сказав Стівен.

Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Під час першого спуску все було гаразд, аж поки Стівена не вкусила медуза. Але, на щастя, він обтрусив жало і продовжив працювати.

"Ми всі дуже задоволені фінальними кадрами. Особисто мені подобається, що це дуже схоже на продовження того оригінального світового рекорду, який ми побили", - сказав Стівен. "І я вдячний, що це завжди був той самий основний склад команди".

Рекордна фотосесія під водою / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, жінка пройшла 112 метрів під водою на одному диханні. Її прогулянка була еквівалентна висоті 22 двоповерхових автобусів.

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