Фотограф і модель занурилися на небезпечну рекордну глибину заради найкрасивіших знімків – фото

Вони побили світовий рекорд.
Фотограф і модель побили свій власний рекорд Гіннеса за допомогою експерта з дайвінгу, провівши фотосесію на глибині 49,80 м під водою біля узбережжя Флориди.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
2021 року канадійці Стівен Гейнінг і Сіара Антоскі за допомогою американського експерта з дайвінгу та безпеки Вейна Фраймана встановили рекорд найглибшої підводної фотосесії моделі на глибині 6,4 метра.
Гейнінг і Антоскі пройшли місяці технічної підготовки, змішування газів і практики декомпресії, щоб вони змогли побити свій власний рекорд, зробивши фотосесію на затонулому кораблі Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон, що було особливо чудовим місцем, оскільки воно розташоване за зоною декомпресії.
Декомпресійна зона – це максимальна глибина, на яку можна занурюватися – 40 м – перед тим, як рекомендується робити 3-5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.
Коли справа дійшла до знімань, перед зануренням Стівен і Вейн вирушили на розвідку до затонулого корабля, щоб прив'язати плавучий буй до місця фотосесії, щоб човен знав, де вони будуть перебувати.
Вони також прикріпили до троса додаткові кисневі балони на випадок, якщо доведеться спускатися, і перевірили місця для знімань із точки зору безпеки. На таких глибинах дайвери можуть відчути наркотичний ефект – це коли вдихання стисненого повітря і високий тиск можуть спричиняти запаморочення, сплутаність свідомості або непритомність.
Команда рятувальників перебувала на рятувальному катері.
У них також був великий список речей, на які потрібно було звернути увагу в день знімань: іржа від корабельної аварії, ворожі дикі тварини, заблукалі рибалки, розміщення і перенесення всієї їхньої камери і обладнання GoPro, наявність достатньої кількості повітря на такій глибині, оскільки тиск дуже високий, а також модель в сукні і без кисневого балона, яка не могла бачити, і яку потрібно було безпечно перетворити в мистецтво.
Також занепокоєння спричиняла велика тигрова акула, яку Стівен і Вейн помітили біля прицілу під час розвідувальної місії, і яка попливла геть, коли вони прибули на місце.
Але, тим не менш, все вдалося.
"До самого дня знімань ми тренувалися більше, ніж планували, а потім приїхали туди в гарну погоду, провели розвідку затонулого корабля, зрозуміли, що саме ми робимо, і від цього моменту ми були ідеально налаштовані", - сказав Стівен.
Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.
Під час першого спуску все було гаразд, аж поки Стівена не вкусила медуза. Але, на щастя, він обтрусив жало і продовжив працювати.
"Ми всі дуже задоволені фінальними кадрами. Особисто мені подобається, що це дуже схоже на продовження того оригінального світового рекорду, який ми побили", - сказав Стівен. "І я вдячний, що це завжди був той самий основний склад команди".
Нагадаємо, жінка пройшла 112 метрів під водою на одному диханні. Її прогулянка була еквівалентна висоті 22 двоповерхових автобусів.
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