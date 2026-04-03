Реклама

Фотограф Маркос Альберті реалізував незвичайний проєкт, щоб продемонструвати реальний емоційний і фізичний вплив сексуального задоволення на жінок.

Про це пише LADbible.

За його словами, зображення оргазму в кіно, на телебаченні та в Інтернеті часто є «фальшивими» і не відображають дійсності.

Реклама

Альберті, який нещодавно представив проєкт 3 Glasses Later, раніше представив серію під назвою The O Project. У ній він зафіксував жінок різного віку та національностей у чотирьох станах: до початку, під час зростання задоволення, у момент оргазму та після.

У першому кадрі учасниці мали стриманий або навіть трохи напружений вигляд. На другому — їхні емоції починали змінюватися. Третій знімок демонстрував кульмінаційний момент, а четвертий — стан розслаблення та задоволення після.

Сам фотограф зізнався, що знайти учасниць було непросто: хоча близько 2000 жінок спершу зацікавилися проєктом, після пояснення деталей залишилося лише 22.

Альберті пояснив, що прагнув показати більш реалістичну картину: «На телебаченні акторки намагаються весь час мати гарний вигляд, а в порно все має дуже штучний вигляд. Сексуальні пози, міміка, ідеалізовані образи — це нереально. Жінки відчувають тиск, намагаючись відповідати цьому, і шукають те, чого не існує».

Реклама

Він описав The O Project як спробу задокументувати жіночий досвід без еротизації — з акцентом на емоції та людську природу.

Щоб забезпечити комфорт і приватність, фотограф приділив особливу увагу умовам знімання. Учасниці були повністю одягнені, а камера працювала через невеликий отвір у шторі, що обмежував поле зору. Кожній із учасниць було запропоновано скористатися особистими масажерами.

Крім того, нижню частину тіла додатково приховували, щоб уникнути відвертості. Такий підхід дозволив зосередитися саме на міміці та емоціях.

«У цьому проєкті немає сексуального підтексту. Це можливість побачити, як змінюється тіло та емоції з людської точки зору», - додав він.

Реклама

Одна з жінок зізналася, що спочатку відчувала сильне хвилювання: «Ніби передчувала — як це буде? Було багато тривоги». Однак у фіналі її відчуття змінилися: «Ха! Життя прекрасне».

За словами Альберті, після знімань він часто запитував учасниць, чи пам’ятали вони про його присутність — і більшість відповідала, що ні.

Проєкт реалізували у співпраці з брендом Smile Makers. Його представниця наголосила, що жіноча сексуальність часто оточена соромом і замовчуванням.

Мета ініціативи — допомогти жінкам краще приймати своє тіло та відчуття, а також змінити суспільне сприйняття цієї теми.

Реклама

Експерти зазначають, що самостимуляція може мати позитивний вплив на здоров’я:

сприяє виробленню ендорфінів

допомагає зменшити стрес і покращити сон

може полегшувати біль, зокрема менструальний

пов’язана з вищою самооцінкою та сексуальним задоволенням

Окремі дослідження також вказують на так званий «розрив в оргазмі» — різницю у частоті досягнення оргазму між чоловіками та жінками під час сексу. За даними науковців, це частково пов’язано з недостатнім розумінням жіночої фізіології та впливом соціальних стереотипів.

