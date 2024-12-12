Фотосесія заручин пішла не за планом, коли діамантова каблучка нареченої впала в каналізацію

Дівчина витирала щось зі штанів свого нареченого, коли її каблучка зісковзнула і впала в каналізаційний стік.

Фотосесія на заручини пішла не за планом, коли каблучка нареченої опинилася в каналізації.

Про це пара розповіла People.

Передбачалося, що це буде чарівна серія знімків у Клівленді, США, яка зафіксує момент, коли пара переходить на новий рівень стосунків, але все закінчилося викликом пожежників, які копирсалися в каналізації.

Нікі Мак та її наречений Корі Беребіцкі позували перед фотооб’єктивом Емілі Рут у Культурному саду в Університетському колі, коли сталося лихо.

Рут щойно попередила Беребіцкі про пляму на його штанах і коли Мак підбігла, щоб витерти її, каблучка дівчини злетіла і усі почули "дзень". Цей несамовитий "дзенькіт" був звуком коштовності Нікі, що занурювалася в каналізаційний стік.

Пожежна станція Клівленда відправила на місце 30 працівників, щоб повернути втрачену коштовність. Тим часом фотографиня пари продовжувала документувати момент, коли пожежники відкривали каналізацію, щоб дістати дорогоцінний предмет.

"Вона проробила просто феноменальну роботу, зберігаючи спокій, переконуючись, що зможе зробити гарні фотографії пожежників, а потім і наші знімки", - сказала Мак.

На щастя, прикрасу вдалося дістати. Наречені зазначили, що планують віддячити пожежникам подарунком: "Ми сподіваємося відправити їм щось поштою найближчим часом, можливо, навіть запрошення".

Нагадаємо, весільний автомобіль із нареченим "вибухнув" через друга. На щастя, усі залишися живі.

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