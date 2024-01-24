Френк Гейс: перший у світі жокей, який виграв гонку мертвим (фото)

Це був його перший та останній забіг.

4 червня 1923 року 22-річний ірландський жокей Френк Гейс виграв свою першу гонку – біг з перешкодами в нью-йоркському Бельмонт-парку. На жаль, це також виявилася його остання гонка, оскільки ближче до кінця у Френка стався смертельний серцевий напад.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Попри раптову смерть, тіло Френка залишилося в сідлі, в той час як його кінь за окликом Світ Кісс, перестрибнув останню огорожу, перетнув фінішну межу та виграв.

Це принесло Френку досить невдалу нагороду: він став першим у світі померлим жокеєм, який виграв гонку.

Повідомляється, що тіло Френка випало з сідла за 90 метрів від фінішної лінії, неподалік суддівської трибуни.

Жокей виграв гонку попри те, що помер на півдорозі / Фото: guinnessworldrecords.com

Доктор Джон Вурхіс швидко оглянув Френка та констатував його смерть, хоча він не одразу назвав причину смерті.

Усі післягоночні формальності були скасовані, а результат було оголошено офіційно без звичайного зважування жокеїв.

Повідомлення суперечливі щодо точної причини серцевої недостатності Френка, причому деякі пов'язують її з азартом гонки, проте переважна теорія пов'язує це із втратою ваги, яку Френк зазнав перед гонкою.

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Френк здебільшого працював дресирувальником коней та конюхом, але завжди хотів стати жокеєм. Його роботодавець Джеймс Фрейлінг не був проти цієї ідеї, але сказав Френку, що йому потрібно скинути вагу.

"Гейс підійшов до цього завдання з відданістю фанатика", - писала газета Lewiston Sun-Journal. "Його їжі ледь вистачило б для пустельника".

Жокей виграв гонку попри те, що помер на півдорозі / Фото: guinnessworldrecords.com

Крім того, він почав інтенсивний режим тренувань, який містив підіймання ваги, біг підтюпцем біговою доріжкою та інші "спотворення, необхідні для зниження ваги".

Також повідомлялося, що незадовго до фатального забігу Френк схуд більш ніж на 4,5 кг, щоб знизити свою вагу до 59 кг.

Френка було поховано 7 червня на цвинтарі Святого Хреста в Брукліні. Він був одягнений у яскравий гоночний костюм, як і шестеро його найкращих друзів, які були присутні на похороні.

Що стосується коня, то він більше ніколи не брав участі в гонках, і стверджується, що після цього його прозвали Sweet Kiss of Death.

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