Фридайвер провів пів години під водою на одному подиху і розповів, як йому це вдалося

Дайвер

Реклама

Хорватський фридайвер Вітомир Марічич встановив новий світовий рекорд, затримавши дихання під водою на 29 хвилин і 3 секунди. Його досягнення було зафіксовано як “найдовша добровільна затримка дихання під водою” у Книзі рекордів Гіннесса, що побило попередній рекорд майже на п’ять хвилин.

Про це повідомляє Daily Mail.

Під час рекордного занурення Марічич провів у триметровому басейні готелю “Брістоль” в Опатії, Хорватія, понад пів години, перебуваючи під наглядом п’яти офіційних суддів і приблизно сотні глядачів. Дослідження показують, що його досягнення вдвічі перевищує найтриваліше занурення дельфіна-афаліни, ставлячи фридайвера в один ряд із природними рекордсменами серед морських ссавців.

Реклама

Для підготовки до рекорду Марічич застосував спеціальну техніку дихання чистим киснем, яка дозволяє наситити кров киснем і видалити надлишок азоту. Перед зануренням він дихав чистим киснем протягом 10 хвилин, що підвищило рівень кисню в крові вп’ятеро вище норми. Цей процес, відомий як денітрогенізація, дозволяє організму переносити довший період апное.

Незважаючи на використання чистого кисню, його досягнення є надлюдським: середній безпечний час затримки дихання навіть у разі застосування чистого O₂ становить лише близько восьми хвилин. Для порівняння, попередній рекорд у цій категорії становив 24 хвилини і 37 секунд, його встановив співвітчизник Марічича, Будимир Шобат.

Фридайвер пояснює свій успіх унікальним поєднанням контролю над тілом і розумом. “Річ не в тому, скільки ви вдихаєте, а в тому, як мало вам потрібно. Жодної паніки, жодних думок, лише тиша”, — написав Марічич в Instagram. Він також попередив, що повторення такого рекорду без належної підготовки та безпеки є смертельно небезпечним.

Підготовка до рекорду передбачала максимальне насичення крові киснем, уповільнення споживання O₂ організмом та контроль над рівнем CO₂, що дозволило уникнути втрати свідомості під водою. Проте, за словами фрідайвера, навіть професійні спортсмени повинні дотримуватися суворих правил безпеки: передчасне використання чистого кисню або неправильне занурення може призвести до кисневої інтоксикації, судом та летального результату.

Реклама

Марічич показав світу, що людські можливості під водою неймовірні, але повторити його рекорд можна лише за суворого дотримання всіх правил та методик професійної підготовки.

Нагадаємо, раніше український снайпер встановив новий світовий рекорд найдовшого пострілу та ліквідував ворогів на відстані 4000 метрів.