"Фух, я думала, що тільки у моїх такі": вчителька викликала хвилю коментарів через дитячі зошити

Українська вчителька Тетяна Труш поділилася фото зошитів школярів, які їй довелося перевіряти. Знімки викликали хвилю обговорень у Мережі — від жартів до обурення станом сучасної освіти.

Про це вона написала у Threads.

«Без важкої артилерії не обійтись»

Педагогиня зазначила, що під час перевірки робіт «без важкої артилерії» їй не впоратися. За її словами, колись учнів суворо карали за те, що вони не відступали кілька клітин між класною і домашньою роботою.

Зошит одного з учнів / © Фото з відкритих джерел

«Сьогодні я перевіряю дитячі зошити… Схоже, без важкої артилерії для нервів тут не обійтись», — написала вона.

Публікація миттєво розлетілася Мережею. Одні користувачі з гумором зазначали, що такі зошити можна «використовувати замість туалетного паперу». Інші ж визнали, що подібна ситуація — не поодинока, і їхні діти ведуть зошити так само.

«Фух. Я думала, що тільки у моїх учнів такі зошити», — пише одна з коментаторок.

Тетяна Труш пояснила, що не наполягає на ідеально оформлених записах, проте переконана: охайність має бути завжди.

Після публікації вчительки в соцмережах розгорнулася дискусія про те, чи варто вимагати від дітей естетичного ведення зошитів у цифрову епоху, коли більшість завдань виконуються онлайн. Частина користувачів підтримала вчительку, інші закликали зосередитися на змісті навчання, а не на формі.

Коментар під дописом вчительки / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українська мама Любов Жакун, яка мешкає в Техасі, розповіла про незвичні для неї правила в американських школах. За її словами, найбільше її вразила повна конфіденційність оцінок: вчителі не оголошують їх вголос, а батьки отримують всю інформацію особисто через електронні системи, що допомагає уникнути змагання та приниження.

Також жінку здивувала сувора заборона на мобільні телефони під час навчання. Якщо вчитель помітить у дитини смартфон, його вилучають, а батьки мають сплатити штраф (15-25 доларів), щоб повернути ґаджет. Українка зазначила, що зауваження про поведінку також не обговорюються публічно, а надсилаються лише батькам, що, на її думку, виховує дисципліну та зменшує стрес у дітей.