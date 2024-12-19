Фургон із трунами шокував поліцію: що було всередині (фото)

У Нідерландах поліція виявила кокаїн на суму 13 мільйонів євро, захований у двох трунах.

Про це повідомляє Telegraph.

Поліцейські запобігли зухвалій спробі контрабанди та вилучили 250 кг наркотику класу А, помітивши фургон з французькими номерами, який рухався нестабільно.

Під час рейду біля міста Нумансдорп, що на півдні країни, 13 грудня був заарештований 30-річний французький підозрюваний.

Зупинивши транспортний засіб, поліція виявила всередині дві закриті труни, в яких, за словами водія, були тіла.

"Він їхав фургоном з французькими номерними знаками по трасі A29 поблизу Нумансдорпа і поводився підозріло. Ми зупинили водія і попросили пояснень. Він стверджував, що перевозить труни з двома тілами. Однак документи не підтвердилися", - зазначили правоохоронці.

Поліція виявила труни з кокаїном / Фото: Die Polizei Rotterdam

Після того, як копи поїхали до похоронного бюро, щоб перевірити слова чоловіка, вони виявили, що в трунах не було тіл, а вони були заповнені речовими сумками з цеглинками кокаїну. На фотографіях, зроблених під час рейду, видно чорні спортивні сумки, наповнені наркотиками, запаковані в дерев'яні труни.

Поліція виявила труни з кокаїном / Фото: Die Polizei Rotterdam

Підозрюваний нібито мав намір поїхати з Франції до Нідерландів, але не був упевнений у своєму кінцевому пункті призначення. Він сказав, що мав отримати подальші інструкції дорогою.

Поліція підтвердила, що наркотики були знищені.

Нагадаємо, двоє чоловіків вирощували канабіс на фекаліях кажанів і померли. Вони захворіли на гістоплазмоз, вдихнувши спори шкідливого грибка.

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