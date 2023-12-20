Футбол та віскі: 105-річна прапрабабуся розповіла про своє довголіття (фото)

Прапрабабуся зі США розкрила секрети довгого життя під час святкування свого 105-річчя.

Про це пише WCPO.

Флоренс "Фло" Гекман народилася в Цинциннаті 16 грудня 1918 року і була молодшою із дев'яти братів та сестер.

"Моя матір дожила до 104 років, тож, думаю, я успадкувала це від неї, бо мій батько та всі чоловіки померли молодими. Не знаю, що ми робимо з чоловіками, але вони не живуть так довго, як жінки. Я багато чого побачила, проживши так довго. Я така щаслива і мені просто дивно, що я все ще тут. Ви не можете робити нічого іншого, окрім як просто йти день за днем, роблячи найкраще, що ви можете. Ось що я намагаюся робити: бути доброю до людей і не бути надто дратівливою. Просто живіть одним днем", - сказала вона.

Флоренс Гекман / Фото: Rob Pieper/WCPO

Флоренс обожнює американський футбол та пити віскі перед вечерею. Тож, своє 105-річчя довгожителька святкувала, спостерігаючи за грою "Бенгалс-Вікінги" та випиваючи Fireball.

"Я хотіла би піти на ігри, але для мене це неможливо. Тому я дивлюся їх по телевізору щоразу, коли вони грають", — поділилася вона.

Гекман також щодня тренується на велосипеді.

Флоренс Гекман / Фото: Rob Pieper/WCPO

2021 року лише 0,27% американців дожили до віку 100 років і більше, але, за даними Організації Об'єднаних Націй, кількість людей у США, які досягли довголіття, за останні 20 років майже подвоїлася.

Оскільки все більше людей досягають цього рубежу, дослідники з університету Бостона і Медичного центру Тафтса проаналізували ДНК і спосіб життя семи довгожителів, щоб знайти джерело молодості. Їхні результати показують, що частка лімфоцитів (тип лейкоцитів) у РВМС у довгожителів знижується порівняно з молодшими людьми, але також відбуваються значні зміни у складі.

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Дослідники також виокремили зміни у мієлоїдних клітинах, що походять з кісткового мозку.

"Довгожителі та їхнє виняткове довголіття є "планом" того, як ми можемо жити більш продуктивним і здоровим життям. Ми сподіваємося й надалі дізнаватися про все, що зможемо, про стійкість до хвороб та продовження життя людини", — сказав старший автор Джордж Дж. Мерфі, доцент медицини Бостонського університету.

Нагадаємо, нещодавно у Японії померла друга найстарша жінка у світі Фуса Тацумі. Вона досягла неймовірного віку – 116 років.

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