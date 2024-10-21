Футболіст "Шахтаря" набив на руці ім'я новонародженої доньки та дізнався, що вона не від нього

Гравець "Шахтаря" Вінісіус Тобіас витатуював на руці ім'я новонародженої доньки, а потім зробив тест ДНК, який розкрив шокувальну правду.

Про це пише Daily Mail.

8 жовтня колишня дівчина бразильського захисника і ексгравця мадридського "Реала" Тобіаса – Інгрід Ліма – народила дівчинку на ім'я Майте.

2022 року 20-річний футболіст підписав контракт з донецьким "Шахтарем", після чого був придбаний на правах оренди мадридським "Реалом", а 2021 року увійшов до списку 60 найкращих молодих талантів світу за версією TalkSport. Він повернувся до "Шахтаря" на початку цього сезону і зіграв п'ять разів у кампанії 2024/25.

Попри розрив стосунків з Лімою, Тобіас був приголомшений, що у нього народилася дитина, і вирішив витатуювати її ім'я на руці, поряд зі словами "te amo".

Тату Вінісіуса / Фото: NF/newsX

Однак згодом Ліма в соціальних мережах оголосила, що Тобіас не є біологічним батьком Майте, і це одкровення було зроблено через тиждень після тату.

У дописі, яким вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram, вона написала: "Я прийшла, щоб зробити заяву про те, що мене дратує, і що, на жаль, мені доведеться зробити публічно, щоб дати вам пояснення. Ми з Вінісіусом не були разом деякий час. За цей час у мене були стосунки з кимось, і у нього теж. Ми обидва продовжували жити далі. Тим часом з'явилася Майте. Ми вирішили зробити ДНК-тест, і виявилося, що Майте не є донькою Вінісіуса".

Тобіас ще не прокоментував результат ДНК-тесту.

Вінісіус Тобіас та Інгрід Ліма / Фото: NF/newsX

Після цього Ліма закликала громадськість припинити цькувати Тобіаса, заявивши, що вони залагодили справу мирним шляхом.

"Я щиро прошу припинити нападки на нього, адже саме на моє прохання він не ходив на пологи і не писав нічого про Майте, поки не вийдуть результати тесту", - сказала вона. "Ми з Вінісіусом вже сіли і дружелюбно поговорили. Я бажаю йому всього найкращого в світі, щоб вони обидва могли спокійно жити далі".

Нагадаємо, допитлива жінка зробила тест ДНК, який викрив жахливу сімейну таємницю і ледь не зруйнував її шлюб. Дружина та чоловік виявились кровними родичами.

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